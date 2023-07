Časování, kreslení, úplný rozvrh a jak se dívat na televizi

Kam Nouri: Mohu zopakovat loňský Wimbledon

Napsal Alex Shaw

Britská jednička nepochybuje o tom, že po postupu do semifinále před 12 měsíci může stavět na získaných zkušenostech a prožít nezapomenutelné čtrnáct dní v jihozápadním Londýně.

„Myslím, že to musíte přijmout, musíte si to užít. Myslím, že minulý rok jsem odvedl opravdu dobrou práci, užil jsem si hry a média. Miloval jsem každý jeho okamžik. Všichni moji přátelé a rodina se dívali. I myslím, že je to další šance jít ven a užít si to.“

„Každý Wimbledon je speciální. Je to můj oblíbený turnaj. Takže musím jít ven a připravit se, jak nejvíc můžu, což se mi povedlo. Budu muset jít ven, dělat a starat se o to.“ všechno, co můžu, a dívat se na film o hráčích, se kterými hraji, a dělat svou rutinu a hrát svůj nejlepší tenis.“

„Je to pro mě dobrá příležitost a dobrý test. Takové testy miluji. Moc se na to těším.“

Nouriho hvězdný postup do čtvrtfinále v roce 2022 mu vynesl královskou pečeť schválení poté, co princ z Walesu ve čtvrtfinále sledoval jeho hvězdnou pětisetteru proti Belgičanovi Davidu Goffinovi.

„Sledoval jen jeden zápas, takže jsem s ním jeden na jednoho,“ řekl Nouri. „Vlastně jsem až do konce nevěděl, že se dívá, takže je opravdu zvláštní vidět, že se dívají, sledují a podporují také. Myslím, že je to opravdu skvělé.“

Katie Boulter vede domácí skupinu ve dvouhře žen jako nová britská ženská jednička – nahradila šampionku US Open z roku 2021 Emmu Raducanovou.

Poulter, jedna ze šesti Britek ve dvouhře – všechny s divokými kartami – vyhrála začátkem tohoto měsíce Nottingham Open a dosáhla kariérního maxima 77.

Loni se ve Wimbledonu dostala do třetího kola a do turnaje vstoupila jako největší naděje Británie stát se hráčkou týdne.

Norrie řekla, že Boulterová bude čelit zvýšené pozornosti, když v úterý nastoupila proti Australance Darii Savilleové.

„Řekl bych, že je to pro ni skvělé,“ řekl. „Není pro mě žádným překvapením, když je zdravá, že vyhrává turnaje a hraje skvělý tenis, nejlepší tenis. Dokonce jsem s ní před pár lety hrál Hopmanův pohár. Hraje tak dobře. Je skvělé vidět, jak to všechno svázala. společně a vraťte se zdraví.“

„Myslím, že to musíš přijmout. To je přesně to, co chceš. Chceš, aby se lidem dařilo a očekávali tě.“

„Myslím, že pro ni je například skvělé být číslem 1 v Británii, ale myslím si, že hodně hráčů je nad ní. Myslím si, že její potenciál je velmi velký. Myslím, že se musí dívat dál a dál tlačit.“ „A pokračuj v tom.“

Mezitím Nick Kyrgios prohlásil, že je schopen hrát Wimbledon po dlouhé pauze kvůli zranění, ale řekl, že se „děsí“ svého návratu k tenisu.

Osmadvacetiletý hráč se v předvečer turnaje odhlásil z Australian Open a oznámil, že potřebuje operaci kolena, a od té doby odehrál jen jeden zápas, minulý měsíc ve Stuttgartu.

„Sport mi vůbec nechybí,“ řekl Kyrgios, který loni ve finále prohrál s Djokovičem. „Trochu jsem se bál vrátit se. Ale je to moje práce.“

Kate Poulter: Být britskou jedničkou není ve Wimbledonu žádný přidaný tlak

Molly McElwee na The Championships, Wimbledon

Katie Boulter říká, že necítí žádný extra tlak, když míří do Wimbledonu jako britská jednička.

Poulterův vzestup do čela britského žebříčku – zčásti díky pádu Emmy Raducanové kvůli zranění – znamená, že je v těchto čtrnácti dnech nejoblíbenější ženou v All England Clubu.

Minulý týden byla na obálce módního časopisu Tatler po boku svého mužského protějšku Camerona Norrieho a Jacka Drapera a v sobotu byla na titulní stránce celostátních novin.

Nejlepší Brit Poulter (26) na otázku, zda se při vstupu do All England Clubu na dva týdny cítila jinak, odpověděla, že její pocity byly smíšené.

„Ano i ne. Očividně mám pocit, že za mnou právě teď stojí spousta lidí, a to je pravděpodobně ten největší rozdíl, který jsem cítila,“ řekla. „Myslím, že pro mě budu mít hlavu vzhůru, můj tým dělá to samé, co děláme už měsíce. Všechno tedy běží hladce a plánuje se. Takže se cítím dobře a těším se na soutěž .“

Neviděl jsem žádné noviny. Tady se cítím velmi privilegovaný. Musím odvést práci a zůstat při zemi. Musím pracovat co nejvíc, abych zůstal připravený víc než kdy jindy. Nemyslím si, že se pro mě něco mění.“

Poulter ji dotáhl do 88. místa na světě – 11. od nejvyšší v kariéře – díky jejímu běhu na trávníku, aby vyhrála titul v Nottinghamu. Ke vstupu do Wimbledonu však stále potřebovala divokou kartu, stejně jako každá jiná Britka v hlavním losování.