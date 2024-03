ULA Delta IV Heavy má naposledy odletět z Cape Canaveral

Masivní tříjádrová raketa Delta IV Heavy od United Launch Alliance, která se prodává jako „nejkovovější z raket“ uprostřed doutnající vodíkové ohnivé koule na odpalovací rampě, s plápolajícími plameny a zbarvujícími její boostery do oranžova sekund před startem.

Když pomineme srovnání ohňostrojů s heavymetalovou hudbou, Rob Long má slabost pro masivní raketu, kterou odchází do důchodu – stejně jako mnoho z tisíců zaměstnanců zapojených do programu za poslední dvě desetiletí na Space Coast. Pracoval tři a půl roku jako ředitel mise National Reconnaissance Office, aby se připravil na první start agentury Delta IV Heavy: NROL-26 v lednu 2009 z Cape Canaveral.

Long řekl, že považuje Deltu 4 Heavy za „mému srdci blízká a drahá.“

Cape Canaveral:Je dnes spuštění? Plán nadcházejícího startu rakety NASA SpaceX na Floridě

„Byla to skvělá zkušenost. Naučíte se, jak vzít satelit a umístit jej na nosnou raketu,“ vzpomíná Long, který je nyní prezidentem a generálním ředitelem společnosti Space Florida.

Nyní, s koncem éry amerických kosmických letů, je 16. a poslední těžká raketa Delta IV naplánována na odlet ve čtvrtek ve 13:40 ze startovacího komplexu 37 na Cape Canaveral Space Force Station. Představitelé ULA však uvedli, že předpovědi ukazují pouze 30% šanci na příznivé povětrnostní podmínky.

Mise představuje 389. a poslední let programu Delta, který se datuje do roku 1960. ULA nahrazuje vysloužilou raketu novou generací Vulcan, která v lednu zaznamenala úspěšný první let z Mysu. Posádka může nakonfigurovat flexibilní, levnější Vulcan s nulou, dvěma, čtyřmi nebo šesti pevnými raketovými posilovači, aby vyhovovala řadě orbitálních misí.

„Máme zájem o opětovné použití a zajímáme se o nové způsoby podnikání. Na jednu stranu je to nostalgie. A pro mě osobně je to skvělá vzpomínka. Ale zároveň si myslím, že to vypovídá o pouhém stěhování vpřed v průmyslu – a nedívat se na to,“ řekl Long.

Sledujte ve čtvrtek na floridatoday.com/space živé zpravodajství vesmírného týmu FLORIDA TODAY a aktuality o nejnovějším startu Delta IV Heavy, který začíná asi dvě hodiny před startem.

Historická raketa vyletí k nebi a ponese utajovaný náklad v rámci národní bezpečnostní mise NROL-70, prováděné ve spolupráci s NRO a Velitelstvím vesmírných systémů Space Force. Mohutná raketa vynese nejtěžší satelit NRO.

Generální ředitel ULA: „Je to krásná raketa“

FLORIDA TODAY se minulý měsíc během rozhovoru na konferenci SpaceCom v Orlandu zeptala prezidenta a generálního ředitele ULA Toreyho Bruna na odchod Delta IV Heavy do důchodu.

„Je to nádherná raketa. Má za sebou úžasné mise. Řekl bych, že je to ta nejkovovější raketa, která se zapálí, než se dostane do vesmíru,“ řekl Bruno.

„Prostě to miluji. A tak nám všem bude chybět. Takže to bude hořkosladké,“ řekl.

Proč se zdá, že se raketa Delta IV Heavy po startu „vynoří z ohnivého mračna“? Video z ULA vysvětluje, že ohnivá koule vzniká bubláním plynného vodíku, který se vznítí předtím, než motory dosáhnou výkonu.

Bruno poznamenal, že diskutoval o pyrotechnických vlastnostech střely se švédskou heavymetalovou skupinou Sabaton, jednou z jeho oblíbených kapel, když navštívil jejich koncert v Denveru v září 2022.

„Přinesli jsme jim model Delta IV Heavy. Byli jsme s nimi zpátky v jejich zelené místnosti. Chodili na hodiny raketové techniky a věděli, že je to nejkovovější ze všech raket – ale chtěli vědět proč. Tak jsme dali jsou vzorem.“ „Bavil jsem se s nimi,“ řekl Bruno.

Delta IV Heavy debutovala v roce 2004

Raketa Delta IV Heavy debutovala během testovacího letu ze startovacího komplexu 37 v prosinci 2004. V té době to byla nejvýkonnější raketa, která kdy byla vypuštěna z Mysu Canaveral kromě Saturnu V a raketoplánů.

O tři roky později odstartovala první mise Delta 4 Heavy s nákladem v listopadu 2007 z Mysu a zvedla satelit amerického letectva navržený tak, aby poskytoval včasné varování před odpálením mezikontinentálních balistických střel. Longova mise NROL-26 v lednu 2009 znamenala druhou misi rakety a celkově třetí let.

Long byl kapitánem letectva, když nastoupil na tři a půl roku do vedení mise, pak byl startem povýšen na majora. Poté velel Space Launch Delta 30 jako plukovník na Vandenbergově vesmírné základně v Kalifornii.

Podle shrnutí Space Force, rodina raket Delta, která zahrnuje menší modely, jako je Delta 2, poskytla širokou škálu užitečného zatížení „včetně vojenských, vládních a komerčních meteorologických, komunikačních a vědeckých satelitů, robotických sond pro průzkum, atd. a osm satelitů.“ Mars rovery a jeden dalekohled“ za posledních 60+ let.

„Tyto starty vynesou na oběžnou dráhu důležité schopnosti pro náš národ a naše spojence v dynamických časech pro vesmírnou komunitu,“ uvedl v tiskové zprávě před závěrečným testem plukovník Jim Horn, vrchní velitel materiálu pro Delta Launch System Command. zahájení.

„Každý člen našeho startovacího týmu rozumí tomu, co je v sázce, a pečlivě a efektivně pracuje na přípravě toho, co bude ohromným startem,“ řekl Horn.

Nejnovější vydání „bude jedním z knih“

Harmonogram přípravy mise ULA pro poslední start Delta IV Heavy:

možná : Raketa dorazila na Cape Canaveral na palubě R/S RocketShip ULA, 312 stop dlouhé nákladní lodi, po cestě z továrny na rakety společnosti v Decatur v Alabamě.

: Raketa dorazila na Cape Canaveral na palubě R/S RocketShip ULA, 312 stop dlouhé nákladní lodi, po cestě z továrny na rakety společnosti v Decatur v Alabamě. prosinec : Posádka zvedla raketu vzpřímeně na startovacím komplexu 37.

: Posádka zvedla raketu vzpřímeně na startovacím komplexu 37. 26. února: Náklad NROL-70 byl zapouzdřen do 5 metrů široké konstrukce, dopraven na podložku a zvednut na vrchol rakety, čímž se výška vozidla zvýšila na 235 stop.

Po skončení mise NROL-70 představitelé SpaceX doufají, že brzy převezmou Launch Complex 37 a „upraví, znovu použijí nebo zničí“ infrastrukturu ULA, aby do roku 2026 vytvořili novou startovací základnu Starship-Super Heavy.

Představitelé letectva pracují na prohlášení o dopadu hvězdné lodi na životní prostředí s NASA, Federálním úřadem pro letectví a Pobřežní stráží USA. Před dvěma týdny představitelé Space Force shromáždili veřejné připomínky k návrhu během zasedání radnice v Cocoa, Titusville a Cape Canaveral. Virtuální veřejné setkání s vyprávěnou prezentací je k dispozici online na adrese spaceforcestarshipeis.com.

Návštěvnický komplex Kennedyho vesmírného střediska prodává vstupenky na start Delta IV Heavy za 70 dolarů. Diváci budou cestovat autobusem přes brány KSC do Apollo/Saturn V Center, aby sledovali, jak mohutná raketa odlétá z Banana Creek.

„Vzhledem k tomu, že jsme se nacházeli na aktivním kosmodromu, byli jsme svědky několika důležitých startů zde v návštěvnickém komplexu Kennedyho vesmírného střediska. Poslední start Delta IV Heavy bude „Pro knihy.“

„Oslava tohoto nejnovějšího startu zde v návštěvnickém komplexu, kde mohou hosté vidět mnoho raket tvořících historii – včetně dvou bývalých raket Delta v našem Rocket Parku – je jedinečným zážitkem, který jsme nadšeni nabídnout našim návštěvníkům,“ řekl Protz.

Rick Neil Je vesmírným zpravodajem Florida Today (další jeho příběhy klikněte zde.) Zavolejte Neale na číslo 321-242-3638 nebo [email protected]. Twitter/X: @Rick Neal1

Vesmír je pro nás důležitý, a proto pracujeme na tom, abychom poskytovali co nejvyšší pokrytí průmyslu a startovacích operací na Floridě. Taková žurnalistika vyžaduje čas a prostředky. Podpořte ho prosím odběrem zde.