Andrew Strohlein, ředitel evropských médií a redakce Human Rights Watch, kritizoval některé evropské země, zejména Českou republiku, za to, že ve středečním rozhovoru neodsoudily izraelské akce v Gaze.

Strohlein obvinil Česko z nevyváženého pohledu, když se zaměřuje pouze na zločiny jedné strany konfliktu, a to i přes širší kontext porušování lidských práv.

„Velká část světa okamžitě odsoudila tyto ohavné zločiny, ale my jsme neodsoudili to, co se stalo z mnoha evropských zemí. Mám na mysli válečné zločiny spáchané Izraelem,“ řekl Strohlein. Seznam Zprávy V rozhovoru.

Podle Stroehleina Izrael nezákonně trestá všechny občany Gazy odříznutím pitné vody, elektřiny nebo paliva.

„Evropa nebyla ochotna odsoudit tyto zločiny kolektivně, ale některé jednotlivé státy ano,“ řekl a měl zřejmě na mysli Belgii a Španělsko.

„Jsou ale země, které jen odsuzují zločiny jedné strany a mají velmi nevyvážený pohled… například Česká republika,“ dodal Strohlein.

Jak již bylo dříve uvedeno, Česko má díky historii silné vazby na Izrael.

Strohlein zdůraznil, že Evropská unie byla založena na demokracii a dodržování lidských práv, včetně závazku ke spravedlnosti a respektování mezinárodního práva.

„Česká republika tyto zásady v posledních sedmi týdnech nedodržuje. „Válečné zločiny nejsou přijatelné jen proto, že je dělají vaši přátelé,“ řekl Strohlin s tím, že Česko v konfliktu mezi Izraelem a Hamásem „vidí pouze zločiny jedné strany“.

Dne 7. října Hamas zaútočil na Izrael a zabil 1200 civilistů, což vedlo k izraelské ofenzívě a úplné blokádě Gazy, která dosud zabila kolem 14 000 palestinských civilistů, většinou žen a dětí.

(Aneta Zachová | Euractiv.cz)

