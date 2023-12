Tisíce lidí se shromáždily na Novém Zélandu, aby protestovaly proti vládní politice týkající se původních obyvatel | Politické zprávy

Tisíce demonstrantů vyšly na Novém Zélandu do ulic, aby vyjádřily svůj nesouhlas s novou politikou vlády vůči původnímu obyvatelstvu.

Demonstranti se v úterý shromáždili před parlamentem a na dálnicích poté, co malá strana Te Pati Māori svolala celostátní demonstrace proti nově zvolené pravicové vládě.

Protesty se shodovaly se zahajovacím zasedáním 54. novozélandského parlamentu po volbách, které se konaly v říjnu a které ukončily šest let vlády středolevé Labour Party.

V rozporu s protokolem složil Te Pati Māori, který má v parlamentu šest křesel, přísahu věrnosti příští generaci a smlouvě z Waitangi, zakládajícímu dokumentu mezi Brity a Māori z koloniální éry, a poté slíbil věrnost král. Charles.

Nová koalice vedená Národní stranou se zavázala přezkoumat politiku pozitivních akcí, změnit názvy některých departementů z maorštiny na angličtinu a zbavit legislativu odkazů na principy smlouvy z Waitangi.

„Toto není protest, to je revitalizace,“ řekl demonstrantům ve Wellingtonu Rawiri Waititi, spoluvedoucí Te Pati Māori.

„Nechte naše hlasy slyšet, nechejte naše hlasy stoupat a buďte hrdí na to, kým jsme dnes.“

Novozélandská policie uvedla, že dva lidé, kteří se účastnili demonstrací, byli zatčeni a v řadě měst včetně Aucklandu, největšího města země, byla přerušena doprava.

Vůdce Národní strany Christopher Luxon, který tvoří koalici s libertariánskou stranou ACT New Zealand a populistickou stranou New Zealand First, označil kritiku demonstrantů na jeho vládu za „trochu nespravedlivé“.

„Pravdou je, že jsme byli týden ve vládě,“ řekl reportérům. „Uděláme věci pro Maory i nemaorské.“

Novozélandský vůdce ACT David Seymour obvinil Te Pati Māori z toho, že se více zajímá o „divadelní rozdělování“ než o poskytování řešení pro domorodé obyvatele.

„Obyvatelé Nového Zélandu zvolili vládu, která zachází s lidmi stejně, bez ohledu na jejich rasu,“ uvedl Seymour v příspěvku na X.