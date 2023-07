Gana El Alfi z UConn opouští Světový pohár FIBA ​​U-19 kvůli zranění Achillovy šlachy. 2024 Committed Allie Ziebell vyhraje zlato se Spojenými státy

Zatímco jedna hráčka zastupující ženský basketbal UConn dokončila mistrovství světa FIBA ​​do 19 let v Madridu s medailí, další hráčka viděla, že její hra byla přerušena kvůli zranění.

Studentka Redshirt Jana El Alfy byla ohromena, protože po celý turnaj reprezentovala Egypt. V tom, co se stalo později, jí však bylo třeba pomoci mimosoudně Egyptská basketbalová federace potvrdila zranění Achillovy šlachy Ve svém nedělním posledním zápase. Mezitím třída UConn z roku 2024 spáchající Allie Ziebell vyhrála zlato se Spojenými státy.

Al-Alfi se zranil v polovině druhé čtvrtiny zápasu Egypta proti Itálii. Po výstřelu na čáře trestného hodu zadačka 6 stop-5 zakopla dozadu a spadla na zem, přičemž se chytila ​​za levý kotník. Spoluhráči jí nakonec pomohli a byl přistaven invalidní vozík, který ji odvezl zpět do týmové šatny.

Ženský basketbalový tým UConn ještě nevydal prohlášení, ale Egyptská basketbalová asociace vydala v pondělí prohlášení v arabštině. Podle překladu přes Google Translate Al-Alfi okamžitě opustil stadion a šel do nemocnice, aby si s týmovým lékařem udělal rentgen. Tyto testy podle překladu „potvrdily, že měla úplnou rupturu Achillovy šlachy“. El Alfi odcestuje ze Španělska do Spojených států, aby se podrobil operaci, místo aby se vrátil do egyptské Káhiry.

Zdá se, že to ukazuje na přetrženou Achillovu šlachu, což je nepochybně zranění končící sezónu. Alfi ukázal během turnaje hodně slibů, ale teď to nebude moci přenést do první sezóny Huskies. A to je jen pokračování série smůly pro UConn, který doufal, že po dvou letech sužovaných zraněními bude mít konečně zdravou sezónu.

El Alfi byla jmenována do FIBA ​​​​U-19 Women’s Basketball World Cup 2023 poté, co vedla všechny hráčky s 21,4 body na zápas (150 bodů celkem) spolu s 11,0 doskoky na zápas při střelbě 50,5 % z kurtu. Egypt skončil díky své hře na třetím místě v kategorii útěchy.

Ziebell, který se Huskies zavázal v prosinci, byl součástí třetího vystoupení USA o zlaté medaili na turnaji v řadě.

Zařazen jako hráč č. 4 ve třídě 2024 podle ESPN, Ziebell během celého turnaje za 15,7 minuty zaznamenal průměrně 6,7 bodu, 1,7 doskoku, 1,4 asistence a 1,0 zisku.

Zeppelův nejlepší zápas na turnaji přišel proti Argentině v osmifinále. Strážce 5 stop 10 sprintoval s 20 body a třemi doskoky za pouhých 16 minut a trefil 6 z 11 ze 3 bodů.

V dalším čtvrtfinále proti Česku měl Zeppel k dispozici tři trojky na 3 ze 4 střelbou z hloubky. Přišla také se čtyřmi krádežemi a dvěma bloky.

Zeppel hrál devět minut ve finále zlaté medaile proti Španělsku, ale neshromáždil žádné statistiky.