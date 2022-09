Callisto Protocol DLC se vysílá, i když je season pass vyprodaný

protokol Callisto Tým Striking Distance Studios byl dotázán na jeho plány na podporu po spuštění a možnosti DLC, přičemž vývojář odpověděl, že má plány na čtyři roky. To je na hru pro jednoho hráče příliš – stejně jako tituly umírající světlo Podařilo se mu to – ale reakce týmu na jakékoli rozšíření způsobuje určitý zmatek. Vznikl dojem, že její plány DLC jsou stále ve vzduchu, protože hra je tři měsíce pryč. Už teď však prodává permanentku.

Komentář pochází z rozhovoru, který poskytl skutečné ceny na Gamescomu. CTO Mark James řekl následující: „Nechali jsme svět škálovatelný. Vytvořili jsme svět, který může vyprávět různé příběhy, takže tyto příběhy můžeme vyprávět buď prostřednictvím obsahu ke stažení, nebo můžeme tyto příběhy skutečně vyprávět prostřednictvím následujících produktů. nechali jsme otevřeno“.

Zcela normální pozastavení, ale očekávání se změní, když skutečně vyprodáte sezónní vstupenku prostřednictvím předobjednávek. Na PS: Obchoda Balíčky Season Pass Digital Deluxe za 74,99 GBP / 89,99 $. Existují také nějaké bonusové balíčky, ale to je také součástí Standardní vydání prvního dne Za 54,99 GBP / 69,99 $ na PS5. Hodnota permanentky je tedy 20 GBP / 20 USD.

Seznam PS Store neuvádí, co získáte jako součást season passu, ale vzhledem k tomu, že do hry zbývají pouhé tři měsíce, možná si budete chtít myslet, že tyto plány jsou přinejmenším vnitřně zpevněné. Nezdá se, že by tomu tak bylo v době psaní tohoto článku. True Trophies během rozhovoru naznačují několik zábavných nápadů na DLC, ale nikdy nejsou definitivní odpovědí na to, co bude sdíleno.

James dodává: „Rádi to považujeme za franšízu – každý vývojář, když to dělá [make a new] IP, rádi to považují za franšízovou investici. Vytvoření nové IP je opravdu drahé, takže se vždy chceme pokusit z toho vytěžit maximum.“

