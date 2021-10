Schiff je zlomený Muellerovým úpadkem během vyšetřování Ruska: Tohle nebyl Bob Mueller, kterého jsem znal

Republikán Adam Schiff, D-Kalifornie, ve své nové knize řekl, že je „srdcervoucí“ být svědkem Robert Muller Duševní stav během jeho svědectví v roce 2019 v ruském vyšetřování.

Mueller, 77, byl v květnu 2017 jmenován zvláštním poradcem, aby dohlížel na Vyšetřování V obviněních z ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016 Mueller v červenci 2019 svědčil o svých zjištěních, která určila, že ruská vláda skutečně do voleb zasáhla, ale že neexistují žádné důkazy o tajné dohodě Ruska s tehdejším kandidátem Trumpem.

Autor knihy „Stable Genius“ říká, že přátelé Muellera si mysleli, že ruské vyšetřování se změnilo: „Něco se stalo“

Schiff, předseda sněmovního výboru pro zpravodajské služby, ve své nové knize „Půlnoc ve Washingtonu: Jak jsme téměř ztratili demokracii a stále můžeme“, řekl, že poté, co je viděl na vlastní oči, za Muellerovo svědectví zaplatil.

“Bylo srdcervoucí vidět Muellera, tohohle člověka, kterého jsem tolik obdivoval, jak má problém odpovědět na některé základní otázky,” napsal Schiff. I ve špatný den si Mueller počínal lépe než devadesát devět procent svědků, které jsem slyšel vypovídat během desetiletí veřejné služby.

“Ale to nebyl Bob Mueller, kterého jsem znal,” pokračoval. “Dva roky udělaly úžasnou změnu a já jsem najednou pochopil nejen jeho neochotu svědčit, ale také ochranitelské instinkty jeho oddaného personálu. Kdybych věděl, jak moc se změnil, nesledoval bych jeho svědectví s takovým nadšením… vlastně bych se tím vůbec neřídil.“

Muellerova mentální bystrost byla po jeho svědectví zpochybněna, protože měl potíže udržet krok s některými otázkami a nemohl si vzpomenout na klíčová fakta ve svém vyšetřování.

“Slyšeli jsme od lidí velmi blízkých Bobu Muellerovi, kteří mu po dvou letech vyšetřování našli jinou osobu, změněnou osobu,” reportérka Washington Post Carol Leonnigová. Sdělit CNN v lednu 2020.

Ve své knize “A Very Stable Genius” Leonage Books a spoluautor Phil Rucker že úředníci měli obavy o Muellerovo zdraví a že když se bývalý generální prokurátor William Barr setkal s Muellerem, než byla jeho zpráva zveřejněna, Mueller četl z jeho poznámek a “ruce se mu třásly, když držel noviny. Také se mu třásl hlas,” Washington Zkoušející zmíněno.

Schiff byl nedávno dotázán, zda si myslí, že Mueller trpí poklesem kognitivních funkcí a zda by měl být vyloučen z vedení vyšetřování.

“Na to nedokážu odpovědět,” Řekl to NPR V rozhovoru z 10. října. “Okamžitě jsem pochopil, proč jeho zaměstnanci byli tak ochranitelští a proč se tak zdráhali přimět ho svědčit. Okamžitě jsem našim členům řekl: ‘Musíme naše otázky přerušit’.” Nemůžeme žádat narativní odpovědi. Musíme být velmi konkrétní v tom, co požadujeme. Potřebujeme mít připravené reference na stránky sestav. A bolí to, upřímně řečeno, bolí to. Kdybych to věděl, netlačil bych na jeho svědectví.”