5 důvodů, proč bychom neměli čekat, až Apple odhalí iOS 17 na WWDC

Zhruba za dva měsíce se poprvé podíváme na iOS 17, nejnovější aktualizaci pro iPhone, která jako vždy přinese spoustu změn a vylepšení. Říká se, že bude postrádat klíčový háček – jako je zamykací obrazovka v iOS 16 nebo knihovna aplikací v iOS 16 –, která uživatele láká k upgradu. I bez zásadní funkce se však iOS 17 stále rýsuje jako jedna z nejzajímavějších aktualizací pro iPhone za poslední roky. Zde je důvod.

Kompatibilita

Když iOS 16 přišel loni na podzim, přestala podporovat několik pozoruhodných iPhonů: původní SE, stejně jako iPhone 6s a 6s Plus a iPhone 7 a 7 Plus. Po zprávě, že Apple letos vyřadí iPhone 8, 8 Plus a iPhone X, to nyní vypadá, že tomu tak nebude, což dává iPhonům 2017 další rok života.

Nejžádanější funkce

O tom, co je v iOS 17, zatím moc nevíme – a pravděpodobně nebudeme až do keynote – ale to, co víme, je vzrušující. Zpráva Marka Gurmana z minulého měsíce tvrdila, že Apple přinese některé z „nejžádanějších funkcí“ uživatelů iPhonů do iOS 17. Mezi nedávnými zvěstmi jsou „velké“ změny v Ovládacím centru, které bude jistě patřit mezi naše nejžádanější funkce. .

Velmi potřebná údržba

Byly doby, kdy Apple pravidelně vydával takzvané „údržbové“ sestavení Mac OS X, které se zaměřovaly na výkon a stabilitu spíše než na přidávání nových funkcí. Není to okázalé, ale je nezbytné, aby věci běžely tak rychle a plynule, jak mají být. Dlouho jsme žádný takový neměli – a u iOS nikdy nemáme –, ale bylo by to daleko k tomu, aby naše starší iPhony měly pocit, že právě dostaly rychlost.

Dynamic Island 2.0

Apple minulý rok představil Dynamic Island s iPhone 14 Pro a proslýchá se, že přijde na všechny modely iPhone 15. To znamená, že Apple chce, aby to byla další velká funkce rozhraní – a iOS 17 ji pravděpodobně přenese na další úroveň. Možnosti jsou opravdu nekonečné a my se nemůžeme dočkat, až uvidíme, jaké plány s nimi Apple má.

Příští generace CarPlay

Na WWDC 2022 nám Apple umožnil nahlédnout do nové generace CarPlay s úžasným rozhraním navrženým tak, aby ovládalo mnohem víc než jen zábavní systém vašeho auta. Nedostali jsme však více než několik skvělých snímků obrazovky a příslib, že oznámení o vozidlech přijdou v roce 2023. Doufáme, že o nich uvidíme více během sekce iOS 17 demoverze WWDC.