Spor mezi Izraelem a Egyptem o znovuotevření hraničního přechodu Rafah

Ve své nejnovější aktualizaci Coordination of Government Activities Unit (COGAT), izraelská vojenská agentura pověřená koordinací příjezdu pomoci do Gazy, uvedla, že v neděli do Gazy vjelo 64 nákladních vozidel s humanitární pomocí, což představuje významný pokles oproti dennímu počtu nákladních vozidel. která vstoupila v dubnu.