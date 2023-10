Dějiště je stanoveno pro 2023 WTA Elite Trophy Zhuhai

ulice. PETERSBURG, Florida – WTA ve středu oznámila pole dvouhry pro ročník 2023 WTA Zhuhai Elite Cup, turnaj na konci roku, který vyhrály Venus Williamsová, Ash Bartyová a současná jednička WTA Aryna Sabalenková.

12 hráčů se utká ve dvouhře letošní sezóny, která se bude konat ve vyspělém mezinárodním tenisovém centru Hengqin v čínském Zhuhai a bude se konat od 24. do 29. října.

Fernandes a Townsend si zajistili konečné místo v kvalifikaci v poli čtyřhry

Mezi nejlepší nasazená Češka Barbora Krejčíková postoupila v této sezóně do čtyř finále, vyhrála tituly na WTA 1000 Dubai Duty Free Championship a WTA 500 Cymbiotika San Diego Open a skončila druhá na WTA 500 Bank of Communications v Zhengzhou. Open a WTA 250 Rothesay Classic Birmingham.

Američanka Madison Keysová se v Zhuhai představí počtvrté a letos si zajistila místo díky sedmému titulu ve dvouhře v kariéře na Rothesay International Eastbourne 500 a také díky postupu do semifinále na US Open.

Grandslamová šampionka Jelena Ostapenková bude debutovat v Zhuhai a v roce 2023 si užila řadu konzistentních výsledků, včetně titulu WTA 250 Rothesay Classic Birmingham, postup do semifinále na WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia (Řím) a čtyři čtvrtfinálové zápasy, další, včetně Australian Open a US Open.

Veronika Kudermetová získala svůj druhý titul v kariéře v sezóně, když vyhrála turnaj Toray Pan Pacific Open WTA 500 v Tokiu. Dostala se také do svého prvního finále dvouhry na okruhu WTA na trávě na Libéma Open v ‚s-Hertogenbosch.

Ljudmila Samsonová zaznamenala v této sezóně nové hodnocení kariéry, když se dostala na 12. místo a v roce 2023 dosáhla dvou největších finále své kariéry na turnajích WTA 1000 na National Bank Open pořádaném Rogersem (Montreal) a China Open (Peking). . Dostala se také do dodatečného finále na WTA 500 Abu Dhabi Open, aby se mohla kvalifikovat do Zhuhai.

Daria Kasatkina hrála WTA Elite Cup v roce 2018 a do Zhuhai se vrací poté, co se v této sezóně objevila ve dvou finále, skončila druhá na WTA 500 Adelaide International a na trávě WTA 500 Rothesay International Eastbourne.

Pro Beatriz Haddad Maiaovou, která se stala první Brazilkou, která se dostala do semifinále grandslamu od roku 1968, kdy na Roland Garros dosáhla semifinále, to byla historická sezóna. Haddad Maya se také stala první ženou, která pronikla do top 10 na WTA.

Domácí favoritka Zheng Qinwen vstupuje do WTA Elite Cup v mimořádně vzrušující formě poté, co na začátku tohoto měsíce získala největší titul své kariéry na turnaji WTA 500 Bank of Communications Zhengzhou Open. Začátkem této sezóny vyhrála svůj první titul na Hologic WTA Tour na WTA 250 34 Women’s Palermo Open a také zaznamenala svůj nejlepší grandslamový výsledek, když se dostala do čtvrtfinále na US Open.

Tato sezóna bude znamenat třetí účast Caroline Garciaové na WTA Elite Cup. Svůj turnajový debut si odbyla v roce 2016. Francouzka se v této sezóně dostala do 15. a 16. finále své kariéry na turnajích WTA 250 na Open 6e Sens Métropole de Lyon a Abierto GNP Seguros v Monterrey.

Donna Vekic je další hráčkou, která letos přináší Zhuhaiovy minulé zkušenosti na hřiště. Na akci debutovala v roce 2019. Chorvatka získala pátý titul v kariéře na WTA 250 Abierto GNP Seguros (Monterrey) a také se dostala do dodatečného finále na WTA 500 bett1open pořádaném ecotrans Group (Berlín). Nejlepšího grandslamového výsledku dosáhla tím, že se dostala do čtvrtfinále na Australian Open.

Polka Magda Linetteová se už letos na čínské půdě dostala do finále, na zářijovém turnaji WTA 250 Galaxy Holding Group Guangzhou Open skončila druhá. V této sezóně si Lynette také užila svůj nejlepší grandslamový výkon, když se na Australian Open dostala do semifinále a poprvé v kariéře pronikla do top 20 WTA, kde se umístila na 19. místě světového žebříčku.

Zhu Lin, která vstoupila s divokou kartou, si užila průlomovou sezónu na Hologic WTA Tour, vyhrála WTA 250 Thailand Open v Hua Hin a zúčastnila se titulového zápasu na Kinoshita Group Japan Open v Ósace, rovněž turnaji WTA 250.

Potvrzeny jsou také týmy ve čtyřhře pro WTA Elite Cup a představí se v nich duo Kudermetova, Haddad Maya, Aldila Sutjadi, Mio Kato, Marie Bouzková, Sara Sorribes Tormo, Ulrike Ekeri a Lyudmila Kichenok, další divoké karty budou uděleny Xu Yifan. a Wang Xiyu, stejně jako Jiang Xinyu a Tang Qianhui.

WTA Elite Cup je turnaj na konci sezóny, který se koná v čínském Ču-chai a účastní se ho 11 singlistů, kteří se na konci roku umístili v top 30 plus divoká karta plus šest deblových týmů soutěžících ve formátu round-robin. První ročník se konal v roce 2015 a událost v roce 2023 nabídne odměnu přibližně 2,6 milionu dolarů. Hrát se začíná v úterý 24. října.

