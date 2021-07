Řecké ostrovy Face Clos – Portugalsko Noční život uzavřen do října – EURACTIV.com

The Capitals vám přináší nejnovější zprávy z celé Evropy a zprávy z terénu poskytované mediální sítí EURACTIV. Můžete se přihlásit k odběru našeho zpravodaje tady.

Lisabon | Athény

Portugalské bary a noční kluby zůstanou zavřené až do října, poté mohou být znovu otevřeny zákazníkům, kteří předloží osvědčení o očkování COVID-19 nebo ekvivalent, uvedl ve čtvrtek portugalský premiér Antonio Costa. Mezitím v Řecku existuje riziko, že mnoho ostrovů bude uzavřeno, protože oživení případů COVID-19 způsobilo vládní bolesti hlavy. Přečtěte si více.

Jsem prezident

Slovinská opozice požaduje nezávislé vyšetřování Pegasových obav. Opoziční sociální demokraté Slovinska vyzvali předsedu vlády Janeza Janšu, aby zahájil nezávislé a dobrovolné vyšetřování forenzní analýzy mobilních zařízení politických vůdců, novinářů a občanské společnosti tváří v tvář skandálu s Pegasem. více.

Instituce Evropské unie

Země Evropské unie se zbavují prošlých dávek vakcín. Evropa umožňuje vypršení platnosti tisíců dávek vakcíny COVID-19, zatímco pouze 1% lidí v zemích s nízkými příjmy a 28% světové populace dostalo alespoň dávku vakcíny COVID-19. Přečtěte si celý příběh.

Berlín

Berlín zakazuje 12 plánovaných protestů proti zablokování. Německá strUlysses zakázal několik zaznamenaných demonstrací v sobotu a v neděli kvůli pochybnostem o tom, zda budou dodržována zdravotní opatření. Přečtěte si více.

Paříž

Společnosti navrhují zelená řešení nabídky Francie na předsednictví EU. Skupina významných francouzských společností zaslala předsedovi vlády Jeanovi Castixovi návrh řešení, která by co nejlépe podpořila Evropu v jejím přechodu k energii, jakmile Francie na začátku roku 2022 převezme šestiměsíční rotující předsednictví v Radě Evropské unie. Přečíst celý příběh .

Spojené království a Irsko

Dublin

Irský hlídací pes dává jeden měsíc na dokončení rozhodnutí o ochraně osobních údajů Whatsapp. Platforma pro zasílání zpráv WhatsApp, kterou vlastní Facebook, se do měsíce dozví o rozsahu pokuty uložené irským hlídacím psem za údajné porušení rámce Evropské unie v oblasti ochrany osobních údajů na základě závazného rozhodnutí rady pro ochranu údajů bloku. více.

Severní a pobaltské

Vilnius

Litva zahajuje vyšetřování kybernetických útoků uprostřed migrační krize. Litevské centrum kybernetické bezpečnosti zahájilo vyšetřování údajných dezinformací o tom, kde jsou migranti ubytováni, což podle ministra vnitra Agni Pilotita vyvolalo obavy v místních komunitách. Přečtěte si více.

jih Evropy

Madrid

Španělsko vede očkovací kampaň, prognóza hospodářského růstu. Ve Španělsku je nyní plně očkováno proti COVID-19 více než 26 milionů lidí nebo 55% populace, což zemi dává přednost před některými z předních světových ekonomik, jako jsou Spojené státy, Německo a Francie. více.

Baskicko je průkopníkem v provádění globálních rozvojových cílů. Zatímco program udržitelného rozvoje během pandemie sklouzl, jeden region ve Španělsku pokročil s vytvořením „ekosystému“ k dosažení globálních cílů na místní úrovni. Pro bližší pohled EURACTIV hovořil s Martou Marin, delegátkou mise Baskicko při Evropské unii.

Řím

Italská věznice čelí problému přeplněnosti a sebevražd. Podle výroční zprávy Asociace pro práva vězňů z Antigony, kterou ve čtvrtek předložila italská věznice, zaznamenala v červnu 2021 „skutečná míra přeplněnosti“ 113%, přičemž 53 637 lidí již zabírá téměř 47 000 dostupných prostor. Rovněž se zvýšil počet sebevražd. Přečtěte si více.

Itálie dosáhla dohody o sporné reformě soudnictví. Mluvčí vlády ve čtvrtek (29. července) uvedl, že italská vláda dosáhla dohody o sporné reformě soudního systému, čímž zjevně ukončila týdny tření v mnohostranné alianci Maria Draghiho. Přečtěte si celý příběh.

Visegrad

Bratislava

Slovenská krajní pravice podporuje kampaň proti očkování. Stovky lidí přišly do prezidentského paláce na Slovensku na protest proti očkovací kampani v zemi, omezením uvaleným na koronavirus COVID-19, vládě a prezidentovi, stejně jako nedávno přijatému zákonu ve prospěch očkovaných. Přečtěte si více.

Varšava

Polští aktivisté apelují na Kamalu Harrisovou ohledně svobody tisku. Šest polských žen, včetně politiků a sociálních aktivistek, napsalo dopis americké viceprezidentce Kamale Harris na protest proti omezením jejich vlády v oblasti svobody tisku, o nichž mnozí věří, že jsou navrženy proti jedinému vysílacímu subjektu, televize. Přečtěte si více.

Praha

V ulicích Prahy ustupuje „vakcínovému autobusu“. Pražané a návštěvníci hlavního města České republiky mohou být nyní očkováni proti COVID-19 bez předchozí registrace v mobilním očkovacím centru známém jako „vakcínový autobus“ zřízený městskou radou v Praze. Přečtěte si více.

Zprávy z Balkánu

Skopje Bělehrad Tirana

Od roku 2023 neexistují mezi Srbskem, Makedonií a Albánií žádné hraniční kontroly. Prezident Aleksandar Vučič ve čtvrtek ve Skopje uvedl, že bylo dosaženo dohody o zrušení hraničních kontrol mezi Srbskem, Makedonií a Albánií od 1. ledna 2023. Přečtěte si více.

Sophia

Bulharsku hrozí, že se do roku uskuteční třetí parlamentní volby. Bulharsko Strana proti založení „Existuje takový lid“ (ITN), která v současné době vede jednání s dalšími stranami o sestavení vlády, obvinila partnerské strany ze snahy ovlivnit budoucí vládu, aniž by na to měla právo, což podle ní vůdce parlamentní skupiny Toshko Yurdano, mohl vést k novým volbám – třetím za rok. Přečtěte si více.

Bukurešť

Dráma plánu obnovy pokračuje v Rumunsku. Vzhledem k tomu, že Brusel odchází na letní dovolenou, není téma plánu obnovy a odolnosti Rumunska zdaleka vyřešeno, protože komise stále hledá vysvětlení ohledně řady důležitých otázek, uvedly média. Přečtěte si více.

Sarajevo

Světový židovský kongres: Popření genocidy ve Srebrenici je jako nacistická propaganda. Bosenská srbská propaganda bagatelizující rozsah zločinů spáchaných během války v Bosně a Hercegovině (Bosna a Hercegovina) v 90. letech, včetně genocidy proti Bosňanům ve Srebrenici, připomíná nacistický antisemitismus, varoval Menachem Rosensaft ze Světového židovského kongresu ( WJC) ve čtvrtek. Přečtěte si více.

Skopje | Sophia

Severní Makedonie stanoví červené hranice pro rozhovory s Bulharskem. Severok Makedonští zákonodárci schválili rezoluci navrženou opoziční stranou VMRO-DPMNE, která stanoví vládní lajny ve snaze vyřešit spor s Bulharskem ohledně makedonského jazyka a identity, protože Sofie nadále blokuje cestu EU s 95 hlasy pro 120 .

“Makedonský jazyk je jedinečný a liší se od ostatních jazyků. Makedonský národ má kulturu a historii, na kterou může být hrdý, a my s tím nenecháme nikoho polemizovat.” Řekl viceprezident VMRO-DPMNE Alexander Nikolowski, když oznámil výsledek hlasování „Ať žije Makedonie“. (Željko Trkanjec | EURACTIV.hr)

NSOdgorica

Černá Hora zažívá v červnu podruhé v historii přebytek rozpočtu. Ministr financí Černé Hory Milojko Spajić oznámil, že země zaznamenala přebytek rozpočtu pouze podruhé ve své historii.

Poprvé od roku 2016 a podruhé v historii byl červen měsícem přebytku. Přebytek byl tentokrát strukturální a nedošlo k žádnému výjimečnému příjmu, což naznačuje trend radikálního oživení státních financí, “uvedl Spajic.

Podle ministerstva financí se schodek rozpočtu za prvních šest měsíců letošního roku snížil na 160,6 milionu EUR, neboli 3,5% HDP, v porovnání s přebytkem 3 miliony EUR v červnu. (Željko Trkanjec | EURACTIV.hr)

denní program:

Itálie: Ministři kultury skupiny G20 mají zahájit svůj druhý den v Římě.

Polsko V neděli je 77. výročí Varšavského povstání z roku 1944.

Srbsko: Předsedkyně vlády Anna Brnabic se setkala s Miguelem Bergerem, státním ministrem německého ministerstva zahraničí.

