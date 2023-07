China Airlines otevírají novou linku do Prahy

Na oslavu oficiálního zahájení linky Tchaj-pej – Praha odletěl prezident China Airlines Kao Xing Huang z Tchaj-peje inauguračním letem CI067 a do Prahy přiletěl 19. července. Nepřetržitý spoj do Prahy trval 13,5 hodiny a cestujícím ušetřil 4 až 5 hodin tranzitního času. China Airlines nyní nabízí non-stop linky do šesti oblíbených evropských destinací včetně Amsterdamu (Nizozemí), Frankfurtu (Německo), Vídně (Rakousko), Londýna (Spojené království), Říma (Itálie) a Prahy (Česká republika). Díky rozsáhlé evropské síti je Air China předním dopravcem na Tchaj-wanu, pokud jde o pokrytí sítě a nepřetržitou frekvenci do Evropy.

Letiště Praha oslavilo přílet CI067 tradičním ceremoniálem vodního pozdravu, který bude zároveň znamenat otevření linky CI068 z Prahy do Tchaj-peje. China Airlines jsou podle Kao jediným dopravcem, který nabízí lety mezi Tchaj-wanem a Českou republikou bez mezipřistání. Nová pražská trasa podpoří bilaterální obchod, obchod a cestovní ruch. Kao také očekává velký zájem ze strany tranzitního trhu Japonska, Koreje a Vietnamu, což umožní více asijským cestujícím projet Tchaj-wanem na cestě do az České republiky a upevnit tak status Tchaj-wanu jako regionálního tranzitního uzlu.

China Airlines věnovala své osobní letadlo A350 nové generace na lince Tchaj-pej – Praha a všech 306 míst na zahajovacích zpátečních letech bylo vyprodáno. Pětihvězdičkové jídlo podává China Airlines. Odjezdy z Taipei nabízejí kuchyni z Le Palais, jediné 3 michelinské restaurace na Tchaj-wanu, a také dezerty a nápoje od oblíbené značky nápojů WooTea. Lety s odletem z Prahy nabízejí speciální kuchyni a cestující si na palubě mohou pochutnat na různých českých pokrmech. Vepřové kotlety v ústřicové omáčce s quinoa rýží a zeleninou, pečené hovězí filé v omáčce a zelenině Pinot Noir Arborio rizoto a filé z candáta v koprové omáčce s bramborovou kaší a zeleninou jsou typickými hlavními jídly Premium Business Class, zatímco medový dort Marlenka, tradiční dezert s 300letou historií. Cestující v prémiové ekonomické třídě si mohou vybrat z kuřecích stehen dušených v červené kari omáčce s dušenou rýží nebo hovězího dušeného s bramborovou kaší. Kuřecí plátky v ústřicové omáčce s dušenou rýží nebo vepřová pečeně s bramboráčky podávané v ekonomické třídě s kolonádou Cookies z Karlových Varů se sladkým zakončením.

China Airlines nyní provozují dva lety týdně na lince Tchaj-pej – Praha. Kromě zvýšení komfortu cestování mezi Tchaj-wanem a Českou republikou uspokojuje linka dvakrát týdně také poptávku po cestování v sousedních městech Norimberk a Drážďany v Německu. Vzhledem k tomu, že Air China již provozuje čtyři až pět letů týdně na trase Tchaj-pej – Vídeň, mohou si cestující užít větší flexibilitu ve svých itinerářích a zvolit si přílet nebo odlet přes Vídeň nebo Prahu s jedním pravidelným letem denně.

China Airlines aktivně rozšiřuje své působení v Evropě a má codeshare smlouvy s řadou dalších leteckých společností včetně KLM, Air France, Air Europa a Českých aerolinií. Navazující lety jsou dostupné z terminálů China Airlines do 16 dalších destinací ve Velké Británii, Francii, Itálii a Španělsku prostřednictvím codeshare letů. Smlouva o codeshare s Deutsche Bahn také zajišťuje železniční spojení do 13 německých měst. Silná ujednání o sdílení kódů a spolupráce s partnery hybridních přepravců rozšiřují síť do všech částí Evropy.

