Hubble se znovu podívá na galaxii, která zjevně postrádá temnou hmotu

Ultra-difúzní galaxie DF2 vypadá podivně bez temné hmoty. obrázek : Věda: NASA, ESA, STScI, Zile Shen (Yale), Peter van Dokkum (Yale) a Shani Daniele (IAS) Zpracování obrazu: Alyssa Pagan (STScI)

V roce 2018 tým astronomů uvedl, že galaxie zjevně neobsahuje temnou hmotu, neviditelnou a tajemnou hmotu známou pouze díky gravitačním účinkům. Byla to týmová práce setkal se s pochybnostíPo dalších pozorováních galaxie pomocí Hubblova kosmického dalekohledu však nyní hypotézu zdvojnásobili.

Mnoho galaxií je masivních spirálních útvarů, jako je naše Mléčná dráha, nebo eliptických, jako M87 z sláva černé díry. Ale tato galaxie, zkráceně nazývaná DF2, nemá žádnou z těchto hustot. Je vysoce rozptýlené, což znamená, že má menší, ale více rozptýlenou kupu galaxií. DF2 je stejně široký jako Mléčná dráha, ale obsahuje jen o půl procenta více hvězd. výzkumný tým Navrženo v roce 2018 Superdifúzi DF2 lze vysvětlit absencí temné hmoty, která se často označuje jako „lepidlo“, které drží galaxie pohromadě. Ale ostatní astronomové nebyli přesvědčeni, Argumenty Že data nebyla dostatečně silná, aby dospěla k takovému závěru.

Výsledky druhého kola týmu byly zveřejněno Tento měsíc v Astrophysical Journal Letters vylepšili měření vzdálenosti galaxie od Země, což má dopad na to, jak daleko ve skutečnosti žádná temná hmota DF2 neexistuje.

“Vyšli jsme s našimi počátečními pozorováními této galaxie pomocí HST v roce 2018,” řekl Peter van Dokkum, astronom z Yale University a jeden z autorů nového výzkumného článku. Prohlášení NASA. Myslím, že lidé měli pravdu, když to zpochybňovali, protože je to neobvyklé zjištění. Bylo by hezké, kdyby existovalo jednoduché vysvětlení, jako falešná vzdálenost. Ale myslím si, že je to zábavnější a zajímavější, pokud je to ve skutečnosti mimozemská galaxie. “

Temná hmota dosud nebyla přímo pozorována (a existuje mnoho kandidátů, kteří to vysvětlí, od Prvotní černé díry ثقوب Pro teoretické částice jako např Axions), ale astronomové vidí gravitační otisky věcí, když se dívají na to, jak rychle se galaxie otáčejí ve srovnání s množstvím viditelné hmoty, kterou mají. To však pro DF2 nelze říci, protože se zdá, že pozorované hvězdy tvoří většinu gravitace galaxie.

Některá kritika původního článku se zaměřila na jas galaxie: kdyby vědci nepochopili vzdálenost ve svých měřeních, mohla by být galaxie blíže, než si myslela, a tedy obsahovat méně hvězd, než její jas naznačuje. Méně hvězd by mohlo znamenat, že gravitaci DF2 lze připsat viditelné hmotě, a proto musí obsahovat více temné hmoty, aby držela strukturu pohromadě. Ale to není to, co vědci našli ve svých nedávných pozorováních.

„U téměř každé galaxie, na kterou se podíváme, říkáme, že většinu hmoty nevidíme, protože je to temná hmota,“ řekl van Dokkum. „To, co vidíš, je jen špička ledovce s Hubbleem. Ale v tomto případě to, co vidíš, je to, co dostaneš. Hubble opravdu ukazuje všechno. To je. Není to jen špička ledovce, je to celý ledovec. “

Pro nový článek vědci provedli další měření vzdálenosti DF2 pomocí 40 oběžných drah Hubbleova dalekohledu (slavný vesmírný dalekohled je bohužel v současnosti přeběhnout). Odhadovaná vzdálenost galaxie byla revidována na přibližně 22 megafret, neboli 72 milionů světelných let, což ji činí vzdálenější než dříve odhadovaná vzdálenost 65 milionů světelných let a zpochybňuje myšlenku, že její zjevný nedostatek temné hmoty lze vysvětlit nesprávný výpočet vzdálenosti. Prozatím tajemství „chybějící“ temné hmoty DF2 pokračuje.

