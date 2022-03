Americká armáda rozšiřuje svůj dosah do vesmíru

Vesmír je v dnešní době rušným místem a to Bude rušnější, protože stále více soukromých společností a vlád zaplňuje oblohu satelity. V této nové psanecké frontě jsou stráže Je potřeba mít věci pod kontrolou. Vstupte do Cislunar Highway Patrol System.

Výzkumná laboratoř amerického letectva nedávno zveřejnila video, které podrobně popisuje své plány na pozorování oblohy. Vybuchne lehce zlověstným hlasem, který divákovi řekne: Doposud se americká vesmírná mise rozprostírala 22 000 mil nad Zemí. Bylo to tehdy a je to teď. Výzkumná laboratoř letectva rozšiřuje tento rozsah 10krát a oblast operací ve Spojených státech 1000krát.“

Samozřejmě, že tato oblast je většinou prázdná, ale vítězství je vítězství.

AFRL nazývá Automated Space Cops „Cislunar Highway Patrol System, neboli CHPS. Podobně jako naše CHPS bude tento satelit určen k monitorování pohybu satelitů a vesmírného odpadu, aby se minimalizovaly kolize. Pravděpodobně to nebude možné. hodně o těchto srážkách, ale ona Posílí naši schopnost sledovat objekty za 22 000 mil, které by normálně byly určeny pro většinu vesmírného provozu na temnou stranu Měsíce.

A bude tam spousta vzdálených věcí. Měsíc je místo, kde se bude opakovat, protože NASA plánuje umístit boty astronauta na Zemi prostřednictvím programu Artemis a nakonec vytvořit základnu na dlouhé vzdálenosti na Měsíci, Kopec zprávy. Čína a Rusko sdílejí podobné plány a v příštím desetiletí jsou plánovány desítky dalších misí. Vzhledem k nepřátelskému vztahu mezi Spojenými státy a těmito dvěma zeměmi, Systém CHPS je velmi pravděpodobně nástrojem k zajištění národní bezpečnosti. Ars Technica Promluvte si s Brianem Weedenem, ředitelem plánování programů v Secure World Foundation, o bezpečnostním aspektu takového systému:

Weeden věří, že tento nový program má také další strategickou součást. Řekl, že vojenští vůdci jsou znepokojeni vesmírnými objekty, které jiné vlády umisťují do lunárního lunárního prostoru a pak prohrávají se současnými sítěmi pro sledování vesmírné situace zaměřenými na nízkou oběžnou dráhu Země a geostacionární oběžnou dráhu.

Řekl, že takové objekty by se mohly otočit kolem Měsíce a možná se vrátit a zaútočit na americký satelit v geostacionárním prostoru.

„Myslím, že je to trochu přitažené za vlasy, ale z fyzického hlediska je to možné a určitě by to využilo mezeru v jejich současném povědomí o vesmírné doméně,“ řekl Weeden. „Myslím, že jsou mnohem více znepokojeni jakýmikoli skutečnými hrozbami v lunárním prostoru, protože Spojené státy v tuto chvíli nemají v lunárním prostoru žádné vojenské prostředky.“