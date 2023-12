Google Fiber odhaluje cenu 20 Gig+ Wi-Fi 7 v těchto městech

V říjnu Google Fiber řekl, že brzy nabídne 20GB službu rezidencím, a nyní se tak stalo Pokles cen Kde bude zpočátku k dispozici?

Plány začínají dnes na 70 $ měsíčně za 1 GB, 100 $ měsíčně za 2 GB, 125 $ měsíčně za 5 GB a 180 $ měsíčně za 8 GB. Google Fiber říká, že si klade za cíl učinit rychlost „dostupnou“ a má pocit, že jeho nová nabídka 20 Gig za podobnou cenu je o 70 dolarů více: „Za 250 dolarů je to za tuto cenu velká rychlost a víme, že to umožní inovátorům, kteří chtějí být schopen zaplatit, co můžete, abyste se skutečně dostali do práce.

ISP si představuje, že 20G umožní „více zařízením využívat výhod multi-gigových rychlostí“ současně namísto jediného počítače využívajícího celou tuto šířku pásma.

Služba 20 Gig bude spuštěna v Kansas City a oblasti Triangle v Severní Karolíně, Arizoně a Iowě, přičemž instalace by měly začít v prvním čtvrtletí roku 2024.

GFiber je v procesu nasazování technologie 25G PON společnosti Nokia ve své síti a podle toho „otevře pozvánky“. Spouští se v rámci Early Access s „předem certifikovaným dedikovaným routerem Wi-Fi 7“ Nokia, extenderem a vlastním optickým síťovým terminálem (ONT), který je větší než jeho současná optická zásuvka.

Můžete se přihlásit k předběžnému přístupu GFiber Labs 20GB je tady.

