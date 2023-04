Rozbalení Chromeboxu 5 ASUS s vestavěným bezdrátovým nabíjením

O Chrome Unboxed O Chromeboxech moc obsahu neděláme. Je to pochopitelné, ne? Chromeboxy jsou nejjednodušším aspektem hardwaru ChromeOS, který vkládá bity potřebné ke spuštění operačního systému do krabice a nakonec umožňuje uživateli vybrat si periferní zařízení, se kterými bude pracovat. Díky žádné skutečné obrazovce, klávesnici, trackpadu, pantu nebo reproduktorům, se kterými byste se museli potýkat, jsou Chromeboxy tak jednoduché, jak je to jen možné – a když na to přijde – není až tak zajímavé nasadit fotoaparát hned po vybalení.

S nejnovějším Chromeboxem od společnosti ASUS však existuje speciální trik, díky kterému stojí za to nahlédnout do věcí, které jsme dosud ve světě Chromeboxů neviděli. trik? Bezdrátové nabíjení je zabudováno v horní části. Přesně tak, tento ASUS Chromebox má 15W bezdrátovou nabíjecí podložku, která je součástí balení, a ze všech věcí, které můžete do Chromeboxu přidat, je tento naprosto můj nejoblíbenější.

Předpokládám, že bychom měli mluvit i o specifikacích. Dodává se s procesorem Core i5 1240P 12. generace, 8 GB RAM, 512 GB úložiště NVMe a podporou čtyř 4K displejů (přes dva HDMI, DisplayPort a USB Type-C). Ale to se musí změnit v závislosti na tom, kde nakupujete a jaký je váš rozpočet. Bude spousta možností a cenových bodů, v rozmezí od 300 do téměř 1 000 $, když dorazí. Kromě těchto interiérů dostanete ke každé konfiguraci tuto úžasnou bezdrátovou nabíječku.

S 15W výstupem nabije jakékoli vaše příslušenství vybavené Qi (včetně vašeho telefonu), když je tam a napájí váš stolní počítač. Upřímně mě nenapadá lepší místo, kam umístit jednu z těchto nabíjecích podložek, a líbí se mi, že ji sem ASUS zahrnul. Ve většině scénářů Chromebox jednoduše sedí na stole a zabírá místo, ale s tímto malým přírůstkem má tato malá počítačová krabice skvělé funkce a doufám, že to je zahrnutí, které každý výrobce Chromeboxu zvažuje.

