Utahský lékař radí, že empatie je důležitá, když hovoříte s těmi, kdo váhají ohledně vakcíny COVID-19

Salt Lake City – Vzhledem k tomu, že případy COVID-19 v Utahu dosáhly náhorní plošiny, poptávka po očkování se také zpomalila, což vedlo zdravotnické odborníky k tomu, aby povzbudili ty, kteří se opozdili, aby se nechali očkovat.

V tomto okamžiku Dr. Eddie Steinhim, lékař pro infekční nemoci v Intermountain Healthcare, řekl v nedávných otázkách a odpovědích, v tomto okamžiku, že každý, kdo chce dostat vakcínu a dělá cokoli, aby si vakcínu udělal, tak učinil.

Nyní Stingem řekl, že je čas zaměřit se na ty, kteří váhají s vakcínou, a pomoci jim, aby se s ní cítili dobře. Je možné, že jednotlivci, kteří jsou proti veškerému očkování, již učinili svá rozhodnutí ohledně vakcíny COVID-19 – Steinhm uvedl, že se jedná o menšinu všech lidí. Místo toho jsou to lidé, kteří podporují, ale podporují očkování Na plotě O vakcíně COVID-19, na kterou odkazuje.

“To jsou lidé, které opravdu potřebujeme ovlivnit a přesvědčit,” řekl Stingem. “Skutečně musíme tuto vakcínu dostat jen pro veřejné zdraví v Utahu.”

Jaký je nejlepší způsob rozhovoru s rodinnými příslušníky nebo přáteli, kteří stále váhají? Zaprvé je zásadní mít soucit, řekl Stingem. Dodal, že přístup k jednotlivci z místa soucitu a porozumění pomůže lidem cítit se pohodlně. Poskytování faktů nebo chvástání o někom nepomůže.

Někdo se například nemusí považovat za vystaveného riziku kontraktu s COVID-19, a proto neudělá ránu prioritou. V tomto případě může být užitečné sdílet osobní příběh, který jim ukazuje, že i když nemusí být v nebezpečí, mohou virus nechtěně na někoho přenést.

Může také pomoci přiblížit se jednotlivci tím, že se nejprve seznámí s jeho zdrojem a vysvětlí, že dosažení imunity stáda pomocí očkování je společenským úsilím a že je jeho pomoc nutná, uvedl Stingem. Dodal, že vakcíny COVID-19 hrají důležitou roli při ukončení pandemie COVID-19 a návratu každého do normálního života.

„Pokud bychom se měli vrátit tam, kde jsme byli před březnem 2020, vyžadovalo by to od nás všech spolupracovat na očkování. Pokud bychom byli ve fázi, kdy bylo očkováno 40–45% naší komunity, pak 50–55% jsou zranitelní. “ „Stále nám hrozí velké riziko dalšího zvýšení, zvýšení počtu pacientů, kteří nebyli očkováni.“

Pokusy a studie prokázaly, že všechny vakcíny schválené ve Spojených státech jsou bezpečné, včetně vakcíny Johnson & Johnson Pauza se minulý týden zvedla. Distribuce vakcíny J&J byla zastavena poté, co se u malého počtu jedinců po podání vakcíny vyvinuly krevní sraženiny. USA minulý týden obnovily očkování proti J&J poté, co zdravotníci rozhodli, že přínosy vakcíny převažují nad riziky krevních sraženin.

Pro Stenehjema pauza prokázala, že systém dohledu nad bezpečností funguje, protože problém byl prošetřen a rychle vyřešen.

poslední dobou Průzkum kvalifikaceCelkově 42% lidí uvedlo, že by vakcínu dostali s větší pravděpodobností, pokud ji doporučí lékař. Dalších 34% uvedlo, že doporučení důvěryhodného člena rodiny by mělo nakonec stejný účinek, pokud mají lidé obavy ohledně získání vakcíny COVID-19, měli by si s více informací promluvit se svým lékařem primární péče, doporučil Stenehjem.

Tam v kraji Salt Lake K dispozici tisíce otevřených dat očkování Tento týden zdravotničtí pracovníci povzbuzují ty, kteří dosud neměli šanci, aby tak učinili nyní a již to neodkládali. Pokud lidé nebudou očkováni a nebudou zrušena omezení, virus a jeho odrůdy se pravděpodobně znovu zvýší a povedou k většímu počtu hospitalizací a úmrtí, uvedl Steinhim.

A varoval, že pokud se nedostaneme k „stádní imunitě“ a nevrátíme se k tomu, jak děláme věci, začneme znovu vidět mutace.

