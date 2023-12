Tucker Carlson, populistický učenec, který vedl večerní sestavu Fox News až do svého sesazení v dubnu 2023, v rozhovoru tento týden řekl, že Ben Shapiro z The Daily Wire „[doesn’t] „Vůbec se o zemi nezajímají,“ obviňují jeho a další proizraelské hlasy, že „se soustředí na konflikt v cizí zemi, zatímco jejich země se stává nebezpečně nestabilní.“

Carlson hovořil o řadě výzev, kterým Spojené státy čelí – finanční nestabilita, nejisté hranice – a zdůraznil, že „o tom nic neřekli a velmi se zaměřují na vnější konflikty“.

Carlson přirovnal tuto domnělou lhostejnost ke svému osobnímu zájmu o Spojené státy a řekl: „Nemám jinou možnost. Pocházím odtud, moje rodina je zde stovky let a plánuji zde zůstat – jsem šokován.“ podle toho, jak žiju.“ Málo se starají o zemi, včetně [Shapiro]“.

Carlsonovy komentáře přišly během rozhovoru se Sagarem Injetim, konzervativním hostitelem populární webové série „Breaking Points“.

„Co vysvětluje tuto…doslovnou loajalitu k vyprávění o Ukrajině,“ zeptal se Carlsona Engeti, který show moderuje spolu s progresivním Crystal Ballem. [and] „Na Izrael,“ zdůrazňujíc, že ​​“mnoho z těchto lidí, jak se zdá, nemá stejnou úroveň zájmu o skutečné americké občany.“

Tucker Carlson ve výstavní síni na CPAC, 2010 (kredit: GAGE ​​​​SKIDMORE)

V dopise X v sobotu bývalý americký velvyslanec v Izraeli David Friedman Carlsonovy komentáře odsoudil a napsal, že Shapiro je „americký patriot, kterému na naší zemi hluboce záleží“. „Mimo jiné, Penn byl silným zastáncem uzavření naší jižní hranice a ukončení masivního přílivu fentanylu, který zabíjí naši mládež,“ poznamenal Friedman, zjevný odkaz na Carlsonův návrh, že Shapiro tato témata zanedbává.

„@TuckerCarlson říká, že když Ben podporuje Izrael, nestará se o Ameriku,“ napsal Friedman. „Doufám, že to nemyslel vážně. Je to ostudné to říct a měl by se omluvit.“

– David M. Friedman (@DavidM_Friedman) 31. prosince 2023

Carlson: Bohatí lidé slyšeli „psí píšťalku, která jim říká, aby uctívali Zelenského“

Když mluvíme o Ukrajině, Carlson řekl Injeti, že „všichni v horním 1 % z hlediska příjmu a vlivu… slyšeli tuto podivnou frekvenci, toto pískání, které jim říká, aby uctívali Zelenského, a já si nejsem zcela jistý, co to je“. „

Nebylo to poprvé, co Carlson, 53letý dědic jmění Swansonské televizní večeře, zpochybnil americkou podporu ukrajinskému válečnému vůdci. V první epizodě své webové show po svém propuštění z Fox News Carlson popsal Zelenského, který je Žid, jako „zpoceného, ​​krysího komika, z něhož se stal oligarcha, pronásledovatel křesťanů a přítel Blackrocka“.

Označoval ho také za „mazaného“, „mrtvého oka“ a „někoho, kdo si užívá zaplavování vesnic nebo vyvolávání hladomorů“.

„Bolí to i to citovat,“ řekl Ian Bremmer z Eurasia Group v reakci na Carlsonovy komentáře. „Všechno to jsou antisemitské píšťalky, s trochou krvavé pomluvy, čisté a jednoduché.“

Anti-Defamation League také odsoudila Carlsonovy komentáře o Zelenském jako antisemitské, přičemž skupina uvedla: „Toto je přesně ten druh nebezpečného, ​​nenávistného obsahu, který nemá místo na mainstreamových veřejných náměstích.“