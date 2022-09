Jupiter se v pondělí zdá být největší a nejjasnější planetou za 59 let

Od tohoto víkendu budou lovci na obloze vidět vzácný pohled na majestátnost Jupiteru, protože se zdá být největší a nejjasnější za poslední desetiletí. Jupiter by byl jedním z nejchladnějších, ne-li nejvíce, přirozených těles na noční obloze.

V neděli se Jupiter dostane do své nejbližší vzdálenosti od Země za 59 let ve vzdálenosti asi 367 milionů mil. V pondělí se plynný obr dostane do opozice, což znamená, že se bude jevit naproti Slunci než na Zemi. Jupiter bude vycházet na východě, zatímco Slunce zapadne na západě. Tyto dvě události udělají Jupiter Vypadáš světleji A větší na obloze, s nejlepšími výhledy v pondělí večer, podle NASA. Během několika příštích týdnů se však bude zdát, že planeta bude o něco větší a jasnější.