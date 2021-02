Výzkumník UAB odhaduje, že Alabama by mohla dosáhnout stádní imunity již v květnu

Epidemiolog z University of Alabama v Birminghamu předpovídal, že tato země a Alabama mohou dosáhnout stádní imunity proti COVID-19 již v květnu nebo červnu.

„Díky vakcíně se přibližujeme imunitě stáda a také novým vědeckým údajům, které nám ukazují, že počet lidí infikovaných koronavirem je vyšší, než kolik bylo testováno,“ uvedla doktorská epidemiologička UAB Susan Juddová.

Judd uvedla, že její výpočty jsou založeny na současném tempu zavádění vakcín COVID-19, spolu s nedávnou studií z Kolumbijské univerzity odhaduje, že více než třetina americké populace mohla mít virus do konce ledna.

Imunita stáda nastává, když se virus nešíří nekontrolovanou skupinou, protože dostatečný počet populace má určitý typ imunity, a to buď z vakcíny, nebo z protilátek, pokud onemocní a zotaví se.

Vědci již vědí, kolik lidí bylo očkováno proti COVID a kolik lidí mělo pozitivní test na tuto chorobu. Existuje však velký neznámý počet lidí, kteří se nakazili virem a nikdy nebyli testováni.

Pokud je tento počet dostatečně velký, může se prevalence nemoci v následujících měsících dramaticky snížit.

Aktuální odhady jsou to, co uvidíme [herd immunity] Někdy pozdě na jaře, začátkem léta v Alabamě, řekl Judd. Někdy mezi květnem a červnem je to možné, ale záleží to na mnoha faktorech.

Judd uvedl, že nové studie v Kolumbii, na univerzitě Johns Hopkins University a UAB naznačují, že tuto chorobu mohlo ve skutečnosti nakazit mnohem více lidí, než jsme si mysleli. Řekla, že jedna studie v New Yorku ukázala poměr 10: 1 u lidí, kteří v současné době měli protilátky proti lidem, kteří měli pozitivní test na virus.

To je podle Judda méně překvapivé, protože New York byl virem těžce zasažen na počátku pandemie, když testování na COVID bylo mnohem obtížnější. Řekla na UAB, že poměr se blíží 5: 1. Její prognóza předpokládá, že ve snaze být spíše konzervativní než přehnaná jsou tři lidé, kteří ve skutečnosti uzavírají COVID v Alabamě za každý hlášený pozitivní test.

„Čím více lidí bude mít imunitu, tím méně se virus rozšíří, tím bezpečnější bude naše vzájemná interakce,“ řekl Judd.

Odhady se liší podle toho, kolik populace by muselo být imunní, aby narušilo šíření viru, ale Judd uvedla, že její výpočty byly založeny na prahové hodnotě pro získání imunity u 72% populace.

„Neexistuje žádné magické číslo, které by představovalo imunitu stáda,“ řekl Judd. Každý virus, každá bakterie je jiná a v pravidelných intervalech mutuje, takže se toto číslo může pohybovat. V tuto chvíli ale vědci zastřelili asi 72% populace, která je imunní, takže doufáme, že se toho brzy dočkáme. “

Pro Alabamu Judd uvedl, že to znamená, že musí být očkováno nebo infikováno 3,5 milionu lidí. Aktuální statistiky ukazují, že 12,5% obyvatel Alabamy dostalo alespoň jednu dávku vakcíny COVID a dalších 10% mělo pozitivní test na přítomnost viru.

V pátek Alabama hlásila 491 849 pozitivních testů. Za předpokladu poměru 3: 1 by to znamenalo, že přibližně 1,5 milionu Alabamanů je již infikováno COVID. Pokud se ukáže, že poměr 5: 1 je správný, znamenalo by to více než 2,4 milionu již nakažených lidí, čímž by se země přiblížila prahové hodnotě stáda.

Dr. Scott Harris, alabamský státní zdravotník, řekl, že si byl vědom Juddovy práce, a řekl, že udělala „obrovskou práci“, aby předpověděla imunitu stáda v Alabamě.

Dr. Harris ve čtvrtek řekl: „Jude je skvělý výzkumník, a proto si myslím, že to, co jsem shromáždil, bylo velmi zajímavé a mělo to velký smysl.“

Harris však uvedl, že o imunitě stáda existuje mnoho neznámých, včetně počtu alabamanů, kteří již možná dostali COVID, ale nikdy nebyli testováni.

„Asi něco málo přes 10% našeho stavu, o kterém víme, že měl pozitivní test,“ řekl Harris. „Ale procento, které obsahuje protilátky, je rozhodně mnohem vyšší.“

Řekla, že mutace mohou být také klíčem ke zjištění, zda imunita stáda obstojí nebo ne, nebo zda jsou zapotřebí posilovací vakcíny.

„To opravdu záleží na tom, jak virus mutuje,“ řekla. Existují některé mutace, které zcela pokryjeme imunitní reakci, kterou si tělo již vyvinulo. Existují další, které mohou uniknout imunitnímu systému a vyžadovat přeočkování nebo dokonce vést k opětovné infekci.

„Takže proměnné jsou něco, co musíme velmi pečlivě sledovat.“

Judd řekl, že Alabamané by se zatím neměli nechat na pozoru, nebo začít masky nechávat doma.

„Nebudeme vědět, že máme stádovou imunitu, a neexistuje žádná magie,” řekl Judd. „Najednou jsme dosáhli 72% a jsme v bezpečí.” „To, co budeme sledovat, je počet případů za týden, a budeme to i nadále velmi pečlivě sledovat. A dokud to klesne a zůstane pod 10 nebo 5 [cases] Na 100 000 a při dobrém testování ve státě pak budeme vědět, že je bezpečné dát lidi znovu dohromady. “