Dovolená v komunistickém východním Německu | Cestovat

„Moji rodiče vlastnili 500 a pamatuji si, že jsem měl vždycky problémy s dýcháním do zad,“ řekl Wolfgang Wurf, jehož rodina pravidelně jezdila z Výmaru ve východním Německu nebo Německé demokratické republiky do Liberce v takzvaném Liberci. Pak v Československu v sedmdesátých a osmdesátých letech. (Čtěte také: Tato malá Indie v Malajsii si zaslouží zvláštní zmínku)

Někdy cestovali i třikrát do roka. Auto bylo rozhodně malé a nemělo okna, která by se dala otevřít zezadu. Po upgradu na populární 601 všudypřítomného východoněmeckého Trabantu – přezdívaného Trabbi – jsou dlouhé cesty do další země čím dál snesitelnější, řekl DW.

Rodiče Wolfganga Wurfa pocházejí ze Sudet v Československu, což je dnes Česká republika. Po druhé světové válce patřili mezi téměř tři miliony Němců, kteří byli odsunuti. Využili ale každé příležitosti k návštěvě rodného kraje a starých přátel ze školy.

Whorf vzpomíná, že východní Němci nesměli směnit mnoho východoněmeckých marek za české koruny, takže pobyt u známých a přátel byl tehdy nutností. Na oplátku jsme jim přinesli něco z východního Německa, což bylo vždy milé, přátelské gesto. „

omezené cestování

Právo na dovolenou bylo zakotveno v ústavě komunistického východního Německa. V roce 1961 měl každý, kdo měl práci, nárok na 12 dní volna, přičemž s přibývajícími roky se počet dní postupně zvyšoval.

Východní Němci si však jednoduše nemohli sbalit kufry a jít, kam by chtěli. Destinace byly omezeny a omezení byla masivní.

Pro cestu do Maďarska, Rumunska a Bulharska je k dalším dokladům potřeba výjezdní povolení. Lidé obvykle cestují do Sovětského svazu jako součást zájezdové skupiny a zřídka sami.

Exotické destinace jako Kuba vyžadovaly souhlas tajemníka strany, odborového úředníka a zaměstnavatele. Žadatelé museli být vysoce zasloužilí občané východního Německa, takže takové cesty byly pro běžné občany téměř nemožné.

Návštěva země, která nepatřila do skupiny tzv. sesterských zemí, nepřicházela v úvahu, zvláště po postavení Berlínské zdi.

Proč byly některé hranice otevřenější než jiné

V roce 1972 už 11 let stojí Berlínská zeď. Východní Němci, kterým byl téměř všeobecně zakázán vstup na Západ, se se svými příbuznými osobně nesetkali už více než deset let. Nelibost se šířila a lidé vyjadřovali dočasné požadavky na svobodu cestování – problém, který později vedl ke konci východoněmeckého státu.

Východoněmecké vedení se podvolilo, vycítilo nespokojenost lidí. Počátkem roku 1972 vstoupily v platnost dohody, které zmírnily cestovní omezení mezi NDR a Polskem a Československem, alespoň na papíře.

„Stál jsi ještě dlouho na hranici, ať už před rokem 1972, nebo po něm,“ řekl Whorf. „Na tom vlastně nezáleželo.“

Podle východoněmeckých záznamů z roku 1977 vycestovali občané země do obou sousedních zemí během prvních pěti let téměř 50 milionůkrát.

Oblíbené destinace v Československu byly Praha a Karlovy Vary. Lidé chtěli poznat kulturu a vidět krajinu, ale také se zde setkávali s příbuznými ze západního Německa, které východní Německo svým občanům umožňovalo navštívit jen za určitých podmínek a po důkladném prozkoumání. „Vždy to bylo skvělé,“ řekl Whorf.

hranice přátelství

Polsko bylo známé svými víkendovými výlety, kde bylo možné přenocovat bez registrace.

Mnoho východních Němců si užívalo neformální náladu země, kde si mohli kupovat západoněmecké publikace, jako je zpravodajský časopis Der Spiegel, a sledovat nejnovější hollywoodské trháky v kinech.

Polští občané necestovali do východního Německa ani tak na dovolenou nebo volný čas, ale v naději, že najdou ono vzácné zboží, které v jejich zemi není dostupné, nebo jen za mnohem vyšší ceny.

Axel Drechner, kurátor výstavy „Hranice přátelství: Turistika mezi Německou demokratickou republikou, ČSSR a Polskem“ v Muzeu Utopie a každodenního života v Eisenhutenstadtu ve východním Německu, řekl DW žertíky, které by k této situaci šly.

„Na hranicích se potkají dva psi a jeden se ptá: Proč jedeš do NDR? Druhý říká, aby mi snědl nádivku. První pes se ptá: Proč jedeš do Polska? Abys pro změnu hlasitěji štěkal?“

Drechner uvedl, že v Polsku tehdy lidé mohli vyjádřit svou nespokojenost a otevřeněji mluvit o některých problémech, které lidé ve východním Německu nechtěli veřejně řešit.

Muzeum Utopie a každodennosti obsahuje různé suvenýry z cest do Polska a Československa, několik stovek exponátů od pohlednic a cestovních katalogů až po předměty a suvenýry a vzpomínky na dovolené východních Němců v Polsku a Československu v 70. a 80. letech 20. století.

Většina exponátů je zapůjčena a po veřejné výzvě přistane na prahu muzea. Drechner řekl, že mnoho lidí odpovědělo a poslalo e-maily s anekdotami a příběhy, stejně jako suvenýry, některé byly vystaveny.

Východoněmecké vedení tohoto kroku rychle litovalo

Netrvalo dlouho a vládnoucí strana SED litovala laxnosti na hranicích. Nebrali v úvahu nákupní turistiku a důsledky pro jejich plánované hospodářství.

„Spočítali roky dopředu, kolik bude potřeba, řekněme, žiletek nebo hřebíků v příštích několika letech,“ řekl Drechner a dodal, že se najednou objevili lidé z jiných zemí s velmi specifickými potřebami, které nebyly brány v úvahu. .

Dalším aspektem, který by také mohl způsobit chaos, je podle Drechnera potenciál pro zášť mezi východoněmeckým obyvatelstvem.

„Vedení nechtělo vyvolávat nepokoje mezi obyvatelstvem, což se snadno mohlo stát, když polští občané odjeli do východoněmeckého Görlitz a nakupovali zboží v obchodech, které bylo na pultech docela čerstvé,“ vysvětlil. „Větší města blízko hranic byla tvrdě zasažena nákupní turistikou a občas se objevila nová nespokojenost ohledně zúčastněných národností, které nakupovaly spotřební zboží, které mohlo být velmi potřebné.“

Wolfgang Wurf zase vzpomíná na speciální zboží, které přivezl z Československa.

„Domů jsme nosili obrovské množství mouky na knedlíky, které v té době v NDR nebyly k dostání, a moje oblíbené jídlo byla vždycky svíčková s knedlíkem. Rád nakupuji i v papírnictví – Češi měli určité propisky, které byly vzácné.“ Co získáte ve východním Německu.“

Nákupní turistika zděsila východoněmecké vedení, stejně jako vznik protisovětského solidárního hnutí v 80. letech.

Následné vyhlášení stanného práva v Polsku opět zpřísnilo hraniční kontroly a cestování se opět ztížilo.

Tato éra je dávno pryč a dnes jsou hranice ve většině Evropy otevřené. Výstava „Hranice přátelství“, která v Muzeu utopie a každodennosti potrvá do 30. dubna 2023, přibližuje návštěvníkům, jaké to bylo cestovat do východního Německa v 70. a 80. letech 20. století.

Tento článek byl původně napsán v němčině.