Co věda ukazuje o nakažlivosti

Jak můžeme zabránit tomu, aby „trojnásobná epidemie“ respiračních virů zničila nadcházející cestování a rodinná setkání? Lidé vědí, kdy to mají příznaky onemocnění koronavirem, Ale znamená to, že například mírné popotahování na konci koronavirové infekce, že jsou stále nakažlivé?

Spousta otázek ohledně covidu!

Je vhodný čas získat představu o tom, co vědci vědí a stále nevědí, o tom, jak dlouho lidé zůstávají nakažliví virovými chorobami – COVID, chřipka a RSV – které se šíří po Spojených státech.

Jak dlouho budu nakažlivý virem COVID-19?

Pokud jste byli v kontaktu s někým, kdo měl pozitivní test na Covid, příznaky kterékoli z podvariant Omicron se obvykle objeví po dvou až čtyřech dnech.

Váš vztah k infekci je množství viru, známého jako virová zátěž, ve vašem těle. Podle doktora Channu Rhee, lékaře infekčního onemocnění a odborného asistenta medicíny na Harvardské lékařské fakultě, vaše virová zátěž pravděpodobně vyvrcholí brzy poté, co začnou příznaky. To znamená, že je pravděpodobné, že budete nakažlivý přibližně den před objevením se symptomů a alespoň první dva nebo tři dny poté.

Jak váš imunitní systém snižuje virovou zátěž, infekce by se měly snižovat v tandemu.

„Pokud jsou lidé stále velmi symptomatičtí, s velkým kašlem a mnoha symptomy horních cest dýchacích, jsou pravděpodobně nakažlivější,“ řekla doktorka Lisa. A. Cosimi, specialista na infekční choroby na Harvard Medical School.

Ale určit, zda jste v posledních dnech COVID stále nakažliví, může být obtížné.

The Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Lidem se středně závažnými až závažnými příznaky se doporučuje izolovat po dobu 10 dnů. Pokud je váš COVID mírný, CDC doporučuje, abyste se kvůli ochraně ostatních považovali za infekčního alespoň pět dní od nástupu příznaků – nebo pět dní po pozitivním testu, který se počítá jako den nula.

Studie na 66 lidech s nezávažným onemocněním COVID zveřejněno V červenci New England Journal of Medicine zjistil, že střední doba, po kterou účastníci již pravděpodobně nebudou infekční, byla šest dní, kdy převládal typ viru delta, a osm dní během omikronové vlny.

Podle a Říjnové studium Ze 4 565 lidí s Covidem: „Obecně současné údaje naznačují, že infekce (za použití virové kultury jako proxy) může přesáhnout 10 dní, i když je to méně časté.“

Vyšetřovatelé vyzvali k dalšímu výzkumu, zda jsou lidé po tomto bodě stále nakažliví.

Podle několika odborníků na infekční choroby se však vyskytly případy imunokompromitovaných lidí, kteří zůstali nakažliví celé měsíce.

Stejně jako spoléhání se na testy Covid, abychom zjistili, zda je někdo stále nakažlivý, jsou testy PCR dobré při diagnostice Covid. Nejsou spolehlivé pro identifikaci přetrvávajících infekcí, protože dokážou detekovat části viru, které nepředstavují žádné riziko přenosu na jiné, týdny nebo měsíce po infekci.

Ideální nejsou ani rychlé domácí testy na antigen. Vědci se spoléhají na to, co je známé jako testy virové kultury, ve kterých odeberou výtěr z koronaviru a zjišťují, zda mohou virus vypěstovat v laboratoři, jako nejlepší proxy pro infekci. Běžní lidé ale k takovým testům nemají přístup.

v posledních dnech studie Ze 40 lidí s Covidem byly tři čtvrtiny pozitivní šest dní poté, co byly poprvé pozitivní nebo začaly mít příznaky, podle toho, co nastane dříve.

V rámci výzkumu účastníci také obdrželi takzvané virové kultivační testy, kde vědci zjišťují, zda dokážou vypěstovat virus odebraný z výtěru v laboratoři. Je považován za nejlepší prostředek proti infekcím.

Přibližně polovina této skupiny měla v té době negativní virový kultivační test, což naznačuje, že nejsou infekční.

Cosimi, specialista na infekční onemocnění na Harvard Medical School, byl hlavním autorem studie a řekl, že po pátém dni Covidu – pokud lidé testovali negativně, když se zlepšili, ale stále měli přetrvávající příznaky – pravděpodobně nebyli nakažliví.

Řekla také, že pokud se lidé, kteří nejsou imunokompromitovaní, cítí do 11. dne dobře, ale přesto mají test na antigen, je „extrémně nepravděpodobné“, že jsou stále infekční.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), pokud nemáte příznaky po pátém dni nebo pokud se vaše příznaky Covid zlepšují a nemáte horečku po dobu 24 hodin, můžete ukončit období izolace.

Šestý až desátý den můžete jít ven, ale musíte mít masku.

K ukončení doby izolace v těchto kontextech nemusíte být testováni. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) říkají, že můžete masku sundat dříve, pokud budete mít negativní výsledky dvou po sobě jdoucích rychlých antigenních testů s odstupem 48 hodin.

Existuje však případ.

„Do 10. dne stále musíte nosit masku, protože teoreticky jste stále nakažliví, i když vaše nakažlivost klesla,“ řekla Ri.

Jak dlouho jsem pak nakažlivá Měl jsem Covid nebo jsem plně očkovaný a mám hack infekci?

mnoho studie ukázal jsem Očkování pomáhá tělu rychleji se zbavit koronaviru.

Většina studií se však zabývala pacienty se staršími variantami, řekl Re.

„Účinek předchozí imunity na infekci není u variant Omicron jasný.“

Další zprávy o trojité epidemii

řekl Dr. Yonatan Grad, docent imunologie a infekčních chorob na Harvardské škole veřejného zdraví T.H. Chana a hlavní autor článku nedávno publikovaného v časopise eLife, ve kterém on a jeho kolegové dospěli k tomuto závěru.

„Neznáme dobu trvání infekceřekl Jarad v e-mailu.

Pokud beru Paxlovid, jsem nakažlivý?

studie zveřejněno U klinických infekčních nemocí v červenci bylo zjištěno, že užívání baxlofidu urychluje odstranění koronaviru, což podle autorů může snížit infekci.

Nedávno Výzkum To vyvolalo pochyby o tom, zda paxlofide způsobuje opětovné oživení viru, vzhledem k tomu, že lidé, kteří neužívají paxlofide, se obvykle také vrátí.

„Co nevíme, je, zda jsou tyto odrazy nakažlivé nebo ne,“ řekl Dr. Donald Milton, profesor ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci na University of Maryland.

CDC tedy doporučuje restartovat izolační hodiny v den nula, pokud dojde k relapsu.

Jak dlouho budu nakažlivý chřipkou nebo jiným virovým onemocněním?

S chřipkou, RSV (respirační syncyciální virus) a běžným nachlazením jsou lidé obecně nejvíce nakažliví den nebo dva před začátkem příznaků a několik dní poté.

CDC doporučuje, aby lidé s chřipkou zůstali doma alespoň 24 hodin po ústupu horečky bez použití léků na snížení horečky nebo po zlepšení příznaků – alespoň čtyři až pět dní po onemocnění.

A 2010 studie identifikovali úzkou souvislost mezi sníženými příznaky chřipky, zejména horečkou, a sníženou sekrecí viru, což naznačuje infekci.

„Pokud jste opravdu nemocní, pokud máte horečku, můžete být nakažliví o něco déle,“ řekl Aubrey Gordon, odborný asistent epidemiologie na University of Michigan School of Public Health. Vaše úroveň příznaků může být vodítkem, když musíte zůstat doma. Ale to neznamená, že pokud máte mírné příznaky, nejste nakažliví.“

Příznaky běžného nachlazení zahrnují kongesci, kašel, rýmu a nízkou horečku. nějaký Příznaky nachlazení mohou trvat 10 až 14 dnípodle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

V případě běžného nachlazení – což u dospělých může zahrnovat RSV, virus, který může představovat vážnou hrozbu pro děti mladší dvou let – Dr. David Strain, hlavní klinický lektor na lékařské fakultě University of Exeter, řekl: „Většinou jste budeš nakažlivý jen tak dlouho, dokud budeš vykazovat příznaky.“ „.