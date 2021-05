Měli byste při práci z domova nosit opalovací krém?

Pokud se při nastavování a. Upgradujete na zobrazení okna Domácí kancelář, Mělo by to být pěna s krém na opalování Než jste zapnuli obrazovku? Je to otázka, na kterou se mnozí ptají, jak dny rostou a počasí se ohřívá.

Odpověď, dermatologové řekli Fox News, je ano.

„Ano, měli byste nosit SPF uvnitř, pokud sedíte u oken nebo před obrazovkou počítače, protože se vystavujete světlu, které by mohlo potenciálně poškodit pokožku,“ uvedla dermatologka s certifikátem Elizabeth Mullans. Fox News.

I když je okno zavřené, měli byste použít blok, řekl Molans.

„Je snadné uvěřit, že jakmile jsme uvnitř, jsme chráněni před slunečními paprsky,“ řekl Molans. „Ne všechna skla jsou stvořena stejně. Je důležité aplikovat SPF 30 denně nebo vyšší, protože škodlivé UV paprsky mohou pronikat okny.“

Jiný dermatolog vysvětlil, že okna obvykle poskytují dobrou ochranu před UV paprsky, ale ne UV paprsky. Dr. Min Ding, MD, dermatolog ve společnosti MedStar Health, to porovnala s barvami oken v autě, které také mohou poskytnout širokospektrální ochranu proti UV záření.

„Víme, že okna nedokáží filtrovat UV paprsky,“ řekla v souvislosti s celebritou New England Journal of Medicine Fotografie tváře řidiče kamionu, z nichž polovina po letech expozice utrpěla viditelné poškození sluncem.

A i když by vám nastavení kanceláře směrem k oknu mohlo připadat jako skvělý nápad, Mullans řekla, že tam nedoporučuje zůstat celý den, každý den.

„Pokud sedíte u okna delší dobu, řiďte se pravidlem ochrany proti slunečnímu záření a aplikujte jej každé dvě hodiny,“ řekla.

Ding souhlasil a řekl, že lidé se slunečními alergiemi nebo alergiemi, jako jsou pacienti s fotocitlivou pokožkou, by měli úplně obejít okno.

“Neseď celý den před oknem bez opalovacího krému,” řekl Ding. „Pokud chtějí, přinejmenším noste opalovací krém, naneste jej znovu, jako byste byli venku. Jinak se od toho trochu držte dál.“

Oba dermatologové dodali, že byste nikdy neměli přeskakovat opalovací krém, když jste na slunci, i když máte na sobě masku, protože mnoho oblastí je stále vystaveno.

„Pokud máte obavy z použití silného opalovacího krému na obličej, zkuste před použitím masky na ochranu kožní bariéry použít lehký zvlhčovač s kyselinou hyaluronovou a před odchodem ven proveďte sluneční clonu s SPF 30 nebo vyšší,“ řekla .

Ding řekla, že žádá pacienty, aby se „bavili na slunci“, ale dělejte to bezpečně. Doporučuje používat sluneční clonu na bázi oxidu zinečnatého a pro pacienty zvolit spíše krém než sprej.