Chris Krause z USA patří mezi nejlepší lyžaře

Cherse Krause a Alexis Pintorault na Mistrovství světa v alpském lyžování v Courchevel 2023

Se 74 stupni vítězů Světového poháru, třemi olympijskými medailemi, osmi stupni mistrovství světa, sedmi disciplínami a jedním celkově byste si mysleli, že Chrise Krause zná každý v lyžařském závodě. Jednoznačně nejznámější a velmi úspěšný americký alpský lyžař pochází z Door County ve Wisconsinu.

Lyžaři jsou nepochybně nejpracovitějšími lidmi ve sportu a mají obrovský vliv na úspěchy sportovců. Bohužel jsou pro masy téměř neviditelné. Krause je jeden z nejlepších. Je to zvláštní plemeno lidí, které dokáže vybrat a připravit nejrychlejší lyže pro nejrychlejší závodníky. Takových kouzelníků je po světě jen pár, ale bez nich nemohou nejlepší bruslaři vyhrát na nejvyšších úrovních. Dvanáct bruslařů obou pohlaví ze čtyř zemí se umístilo na stupních vítězů Světového poháru.

V roce 1985 mladý Krause opustil Wisconsin, aby se věnoval své vášni na škole Green Mountain Valley ve Vermontu. Zatímco tam byl, rodinný přítel a kolega rodák z Wisconsinite Chris Hendrickson ho naverboval, aby lyžoval pro Sierra Nevada College Eagles. Přestože Eagle Ski Team byl skvělý, škola byla malá a mohla být vhodnější. Po pouhých třech semestrech přešel Krause na University of Utah. V Utahu získal Krause titul v oboru komerční zábavy, což vyžadovalo 400 hodin školení. Krause našel toto mentorství u muže, kterého stále velmi obdivuje, Salomona Jima Schaffnera.

Začíná stoupání na vrchol

Po absolvování studia v Utahu přijal Krauss práci v řízení západní části místního závodního programu Salomon. Jako každá práce, kterou Krause přijal, vynikal. Mnoho veteránů si pamatuje, jak přijel koncem 90. let na NorAm Crested Butte Speed ​​​​Series s kamionem plným sjezdových a Super G bruslí a neúnavným odhodláním udělat to, co je potřeba, aby svým závodníkům poskytl to nejlepší.

Jakmile byl v Crested Butte, zorganizoval zkušební jízdu, aby shromáždil data, která potřeboval k určení nejlepších lyží a vosků. Ve skutečnosti závodní personál druhé společnosti připravil lyže na maximum. Přesto Krause představil individuální program na úrovni Světového poháru. Je jasné, že kvůli nedostatku spánku mohl být trochu nevrlý. Lyže však nikdo nenastavil na reklamaci. Málokdo si v té době nepochybně uvědomoval, že je svědkem génia. Bylo snazší uvěřit, že se jen zbláznil.

Hvězda Světového poháru ve sprintu USA Scott McCartney si stále pamatuje Krauseho práci, která mu pomohla dostat se na stupně vítězů na mistrovství světa juniorů ve Francii v roce 1998. Toto pódium kvalifikovalo McCartneyho do amerického lyžařského týmu a zahájilo jeho velkou závodní kariéru. Zejména ve Francii závodil na lyžích připravených Krausem, lyžích, které dříve v listopadu odmítl člen U.S. Ski Team Jacob Fiala; Krause se však nikdy nevzdal přesvědčení, že brusle jsou rychlé.

Po několika letech práce v místním potní oddělení v Salomonu však Krauss zkusil „skutečný svět“. Salomon se zeptal, zda mají nějaké pozice, což udělali. V důsledku toho strávil rok dozorem nad jejich testováním turistických bot v Boulderu v Coloradu. Krause říká: „Peníze byly dobré a hodiny byly skvělé. Byl to dobrý obchod, ale ne pro mě.“

Zpět do skiservisu

V lyžařských závodech je jen velmi málo lidí Krauseova kalibru, takže když skončil s výrobou obuvi, rychle si našel práci u Rossignolu. Opět měl na starosti místní program, který vydělával málo peněz a pracoval špatně, ale cítil se jako doma.

Právě tato práce popohnala Krause jeho desítky let trvající kariéru skokana na lyžích Světového poháru. Poté, co pracoval v Rossignolu, nastoupil do ženského rychlostního týmu Alpine Canada jako servisní lyžařský technik připravující lyže pro některé z nejlepších Kanaďanek v historii. Mezi kanadské hvězdy, které těží z jeho práce, patří vítězky na stupních vítězů Světového poháru Melanie Turgeon, Emilie Brydon a Genevieve Simard. Mezi sezónami 2001-2004 vyhrály tyto tři ženy sedm stupňů vítězů Světového poháru a Turgeon vyhrála v roce 2003 mistrovství světa ve sjezdu ve St. Moritz.

Melanie Turgeon (Kanada), Medell

Německo je doma

Aby svou práci vykonával lépe, přestěhoval se Krause v roce 2004 do Evropy na plný úvazek. Kdykoli mohl, chodil na hodiny němčiny a v roce 2008, poté, co se oženil s německou závodnicí Světového poháru Isabelle Huberovou, byl plně oddán životu v bavorské vesnici Ruhpolding. Dnes sdílejí krásný nový domov plný dvou skvělých dětí, Emily, které bude v květnu 14 let, a Stefana, kterému bude v lednu 11 let.

švýcarský sportovců

Na konci sezóny 2004 mu Rossignol nabídl možnost spolupracovat se dvěma švýcarskými sprintery Didierem Defagem a Brunem Kernenem. Během sezón 2005 a 2006 získali tito dva švýcarští atleti tři stupně vítězů Světového poháru a olympijskou bronzovou medaili Super G v italském Sestriere.

Na konci olympijské sezóny 2006 však bylo Krauseovi nabídnuto to, co se ukázalo jako životní příležitost. Švýcarská superstar Didier Cochet přecházel z Atomic na Head. Ve stejné době se Cochetův starý přítel a voják, Danny Vaquin, rozhodl, že je správný čas změnit směr svého života a odešel z cestování, aby provozoval sportovní obchod ve svém rodném městě. Po několika sezónách práce po boku Krause se Vaquin cítil jistý, že doporučil, aby byl Cuche najat jako jeho náhrada. Prezident HEAD Race Rainer Salzgeber přijal Cucheovu žádost a kontaktoval Krause, aby mu nabídl práci. Díky spolupráci s Cuchem se duo těšilo mimořádnému úspěchu, dokud Cuche neodešel na konci sezóny 2012. Zbytek je nyní historií.

Hlavní body Krause / Kosche

44 pódií Světového poháru 16 vítězství ve světovém poháru, Pět v Kitzbühelu

Šest titulů světového poháru Čtyři sjezdové tituly Jeden titul v Super G Jeden titul v obřím slalomu

Čtyři stupně vítězů mistrovství světa Mistr světa Val d’Alsaire Super-G 2009



Pět bruslí připravených Krausem, které Kosche vyhrál v Kitzbühelu

Během Cucheovy poslední sezóny 2012, Krause také poskytoval brusle a dělal nějaké bruslařské služby pro kanadského atleta HEAD Ben Thomsen. Thomsen ve spolupráci s Krausem získal své jediné umístění na stupních vítězů Světového poháru v olympijském sjezdu v ruském Soči.

Práce s americkým krasobruslením

Pro sezónu 2013 HEAD pověřil Krause, aby spolupracoval s Bodem Millerem a Tedem Ligetym. Na sezonu nastavil Ligetyho rychlobrusle a bude obsluhovat Millera. Aby se však Millerovo koleno plně zahojilo, bylo zřejmé, že si musí odsedět sezónu 2013. Následně Krause předal rychlobrusle, které připravil pro Ligetyho, vojínu Alexi Martinovi a přeřadil ho.

Od ledna 2013 je zasnoubený s americkou superstar Julií Mancuso. Jedním z důvodů, proč je Krause tak úspěšný, je úroveň odborné práce, kterou vložil do svých bruslí před sezónou. S letní přípravou však v tomto případě musel začít už v lednu, což je stresující úkol, který zvládne jen opravdový workoholik. Přestože spolu pracovali jen část sezóny, dosáhli dvou stupňů vítězů Světového poháru a bronzu v Super-G na mistrovství světa ve Schladmingu v roce 2013. Zejména Ted Ligety vyhrál mistrovství světa v kombinaci a Super-G Super-G na lyžích, které Krause původně připravené v přípravném období.

Pro olympijskou sezónu 2014 ředitel závodu HEAD Salzgeber spolupracoval s Krausem s Bodem Millerem, Andrewem Weibrechtem a Jaredem Goldbergem z USA. V té sezóně v Soči byli Wiebrecht a Miller oba olympijskí medailisté v ultra-G. Miller také dosáhl na tři stupně vítězů Světového poháru, z toho dvě v Kitzbühelu. Rok 2013 se však ukázal být pro Millera poslední sezónou a dvě umístění na stupních vítězů byla poslední v jeho působivé kariéře.

KRASNAGA BOLJANA, RUSKO, 16. – 14. ÚNORA – OLYMPIÁDA WINTERSPILL SOCHI 2014 Super G-Men Andrew Wipprecht (USA), Kegetil Jansrud (Norsko), Jan Hudec (Kanada) a Buddy Miller (USA). Foto: Gepa Images/Christian Walgram

The Globe in General s Larou Jot Behrami

Pro sezónu 2016 se HEAD Krause rozhodl spolupracovat se švýcarskou superstar Larou Gut-Behrami. Byla to velmi stresující sezóna a nároky na práci dovedly páteř tohoto přípravku na její absolutní limity. Tato sezóna však byla pro Gut-Behramiho nejlepší. Má 13 umístění na stupních vítězů Světového poháru; Šest vítězství a společně získali tituly superstar sezóny a celkové tituly sezóny.

Elitní lyžař tří závodů je pro jednoho lyžaře ohromným množstvím práce a Gut-Behrami se toho roku ponořil do slalomu. Daň na Krausse, jeho manželku a dvě děti byla obrovská. Krause opustil HEAD a znovu se připojil k Millerovi v jeho neúspěšném pokusu vrátit se k lyžařským závodům a vyvinout lyžařský program pro závody bombardérů.

Sankt Moritz, Švýcarsko, 20., 16. března – Finále Světového poháru FIS, Světový pohár celkově. Lara Gott (Švýcarsko). Foto: GEPA Images/Christian Walgram

Německá federace DSV má štěstí

V roce 2017 přesvědčil německý trenér mužů Christian Schweiger Krause ke spolupráci s DSV. Krause se stále zotavoval z let intenzivní práce a cestování a miloval myšlenku, že bude moci pracovat, ale trávit více času se svou rodinou. Začínal tím, že pomáhal v Evropském poháru, než se stal alpským kuchařem provozujícím technologické centrum DSV.

Krause byl zodpovědný za veškeré testování a vyškolil mnoho nových zaměstnanců lyžařského servisu, když začínali s federací. Věděl, že tato práce má určité výhody, ale byl frustrovaný, že nedokázal tuto pozici využít naplno. Vždy měl pocit, že plave proti proudu a zažívá pravidelný odpor. Během svého působení v Německu přispěl k jejich obrovskému úspěchu, ale stejně jako Salomonova práce na testování bot to úplně nesedělo.

Začíná nová kapitola

Jako obvykle se mu naskytlo dobré řešení. HEAD oslovil Krause se zajímavým návrhem pro sezónu 2023. Požádali ho, aby se připojil k psovodovi Michaelu Geminerovi, aby dělal bruslařskou práci pro francouzskou superstar Alexise Pintoraulta. Pinturault přišel o svého vojáka ve prospěch znovuobrozené lyžařské společnosti Kästle, kterou nedávno podepsala česká olympionička v bisportu Ester Ledecká.

Gmeiner a Krause cestovali světlem Ushuaia Argentina Pouze 50+ zavazadel pro odbavení na letišti v Římě

HEAD navrhl, že Gmeiner bude sloužit Pinturaultovi ve slalomu a obřím slalomu a Krause bude zvládat Super-G a sjezd. Plán byl skvělý. Pro každého vojáka se sportovcem by to byla pořádná dřina, lyžařský výkon často zdůrazňuje námahu. Projekt uspěl. Dohromady vytvořilo trio tři stupně vítězů Světového poháru 2023, dva obří slalom (Jminer) a jeden super-G (Krause). Kromě toho dosáhli na bronz z mistrovství světa super G (Krause) a kombinované zlato z mistrovství světa v Alpine (všichni tři přátelé).

V příští sezóně bude role Krause zvýšena a role Jminera bude omezena. Pinturault neplánuje závodit ve slalomu a místo toho přidává do programu Světového poháru sjezd.

Ushuaia Skate room Cestujte po světě a navštivte ty nejlepší sklepy a garáže, které lyžařské závody nabízejí

Krause prokázal, že patří mezi nejlepší lyžaře v historii tohoto sportu. K dosažení úrovně, které dosáhl, vyžaduje desetiletí oddanosti. Jeho nekonečná snaha o dokonalost a pozornost ke každému detailu patří mezi jeho nejlepší vlastnosti. Pilně sleduje detaily, které by málokdo zvážil. Pokud budete mít tu čest sledovat to v akci, přinese to nový význam důslednosti a odhodlání.

Když byl tento článek napsán, Krause byl v Santa Caterina v Itálii a pomáhal testovat lyže HEAD. Brzy se však vrátí do Spojených států na každoroční dovolenou. Tentokrát to bude rybaření s kamarádem.