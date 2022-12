Kosmická loď NASA Orion se chystá čelit závěrečné zkoušce – a je to velká

Mise Artemis I NASA se blíží ke konci a zatím odvážná cesta Orionu dále od Měsíce pokračuje, jak vesmírná agentura doufá. Aby však mise uspěla, musí ještě složit závěrečnou zkoušku.

Tento závěrečný test přijde v neděli, kdy kosmická loď začne znovu vstupovat do zemské atmosféry ve 12:20 ET (17:20 UTC). Na dalších 20 minut, než se Orion ponoří do Tichého oceánu u mexického poloostrova Baja, bude muset před pádem do vody zpomalit z rychlosti 32 Machů na v podstatě nulu.

To není maličkost. Blíženci mají hmotnost 9 metrických tun, což odpovídá hmotnosti dvou nebo tří velkých slonů. Jeho základna, která je pokryta tepelným štítem určeným k pomalému odpařování při průchodu zemskou atmosférou, musí odolat teplotám blízkým 3000 stupňům Celsia.

Existují dvě hlavní součásti tohoto návratu, které se NASA snaží otestovat – výkon tohoto tepelného štítu a jeho padákového systému. Pro plánovače misí je tepelný štít největším problémem.

„Re-entry je z nějakého důvodu náš první a nejdůležitější cíl,“ řekl Mike Sarafin, který vede tým řízení mise Artemis I. „Tady na Zemi není žádné Arcjet ani vzduchové tepelné zařízení schopné replikovat nadzvukový vstup s tepelným štítem velikosti Orionu. Toto je nový design tepelného štítu. Je to součást vybavení kritického z hlediska bezpečnosti. Je navržena k ochraně kosmické lodi a astronauti na palubě. Tepelný štít by tedy měl fungovat. Nějaké to riziko můžeme koupit na zemi, ale ne ve smyslu návratu rychlostí 32 Machů.“

Nový design

NASA testovala standardizovanou verzi kosmické lodi Orion v prosinci 2014 a vynesla ji do výšky téměř 6000 kilometrů. Z této oběžné dráhy se Orion vrátil do zemské atmosféry rychlostí 9 km/s. Pro Artemis I se Orion vrátí rychlostí 11 km/s. To se nemusí zdát až tak velké zvýšení, ale pro návratovou rychlost je nárůst konvekčních a radiačních prvků exponenciální, jak rychlost stoupá, řekl Jim Jeffery, ředitel integrace vozidel v Orionu.

„Takže efekt rychlosti je obrovský, a proto je nárůst konvekce od vstupu na nízkou oběžnou dráhu Země k rychlosti Měsíce mnohem vyšší,“ řekl Arsovi.

Orion vypuštěný během mise EFT-1 obsahoval stejný trakční základní materiál, epoxid známý jako AVCOAT, který byl také používán kapslemi Apollo během jejich návratu z Měsíce před půl stoletím. Stejně jako kapsle Apollo byl tento materiál AVCOAT vstříknut do buněk úlu na základně kosmické lodi.

Pro let Artemis I a budoucí mise se NASA změnila na navrhování „lisovaných“ bloků AVCOAT pro základnu Orion. To bylo částečně provedeno proto, aby byla výroba těchto tepelných štítů rychlejší a efektivnější. Na rozdíl od voštinové konstrukce mohou být tyto lisované tepelné štíty postaveny paralelně se základnou kosmické lodi, spíše než je nutné je následně lepit.

Na dně Orionu je 186 různých výlisků, což je opravdová skládačka, která zakrývá dno 5 metrů široké kosmické lodi. Nedělní reentry otestuje navrhování metody NASA pro vyplňování švů a mezer mezi těmito litými bloky.

Padáky a seskoky

Další klíčovou součástí návratu Orionu je rozmístění jeho padáků asi 1600 metrů nad zemským povrchem. Tyto skluzy jsou určeny ke zpomalení Orionu na rychlost 30 km/h při jeho klesání do oceánu.

Na rozdíl od tepelného štítu Orionu však představitelé NASA věří, že adekvátně identifikovali padáková rizika prostřednictvím rozsáhlé testovací kampaně. K dnešnímu dni, řekl Jeffrey, NASA provedla 47 testů pádu padákového systému Orion.

NASA ve čtvrtek oznámila, že plánuje přistát s Orionem jižněji v Tichém oceánu, než se původně očekávalo. Může za to špatné počasí na dalekém severu, u pobřeží Kalifornie. V důsledku toho bude Orion pršet poblíž Isla Guadalupe, který se nachází asi 240 km západně od poloostrova Baja v Mexiku.

V rámci svého sestupu bude Orion následovat A.J Přeskočit záznam spíše než přímou linii vysledovanou misemi Apollo. To by umožnilo Orionu přistát blíže k pobřeží a vystavit astronauty menší gravitační síle – asi 4 Gg – než se vyskytlo během opětovného vstupu Apolla.

NASA bude poskytovat živé vysílání z návratu Orionu v neděli od 11:00 ET (16:00 UTC), s odlivem očekávaným ve 12:40 ET.