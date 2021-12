Nejhorší slova roku 2021

Billie Eilish měla rok 2021 na uzamčení. Se svým druhým albem ovládla žebříčky, spolupořádala Met Gala a měla solidní rok, díky kterému její jméno zůstalo ve zprávách. Lidé však měli velké potíže s vyslovením jejího příjmení.

Ne; Billieho jméno „Eye-lash“ nebylo vysloveno, navzdory tomu, co jste možná slyšeli ve zprávách. Správná výslovnost rodového jména Hitmaker je ve skutečnosti „okouzlující“. Toto je jen jedno ze 13 běžně špatně vyslovovaných slov v roce 2021.

American Captioning sestavil 13 nejnáročnějších slov roku, tvrdí Tisková agentura.

Jídelní lístek, který si objednala jazyková platforma Babbel, určil průzkum. Z výsledků vyplynul jasný trend: nová slova (a dokonce i některá stará) se obtížně správně vyslovují.

„Američtí hlasatelé se potýkali s novými slovy a jmény pro rok 2021, když informovali o velkých sportovních událostech, trendech virového internetu a nově vznikajících celebritách,“ řekl Esteban Toma, instruktor Babylon Live. AP.

„Pro učitele jazyků je vždy zajímavé vidět, že některé z těchto termínů jsou obvykle nové slangy, zakořeněné nebo převzaté z jiného jazyka,“ dodal. „Jako mluvčí, který není mateřským jazykem, musím přiznat, že je zábavné pro změnu vidět, jak anglicky mluvící klopýtají.“

Jaká jsou další slova na seznamu?

Začněme korejskou lahůdkou představenou populární kultuře prostřednictvím pořadu Squid Games společnosti Netflix. Ano, mluvíme o dalgoně. Podle Thomase nevyslovujete „d“ v dalgoně. Správná výslovnost je ve skutečnosti „tal-goh-NAH“.

Spolu s Eilish se prosadila i další dvě slavná jména. Oba patří slavným sportovcům: fotbalista Jason Kelsey (Keels) a tenisový profesionál Stefanos Tsitsipas (STEH-fuh-nohs TSEE-tsee-pas).

Všichni se snažili zjistit, zda jsou „vyrušeni“ (CHOO-Gee) a naučit se, jak „yassifikovat“ (YEAH-sih-fai) na svých fotkách na sociálních sítích v roce 2021. Poznámka: Zde je užitečný průvodce, pokud jste na to nepřišli mimo dokonalý proces yasifikace Až dosud. Zjevně se však nikdy nenaučili tyto pojmy vyslovovat.

V roce 2021 vzrostla popularita kryptoměn. Což znamená, že také vzrostl počet lidí, kteří nebyli schopni vyslovit některé z populárnějších nových forem peněžních toků. Dogecoin není „psí coin“. Je to vlastně „mince DOHJ“. Druhý jazykový cyklón byl Ethereum (ih-THEE-ree-um).

Na seznamu byly také dvě oblíbené značky. Pravděpodobně jste už Sheina viděli na sociálních sítích. Věděli jste, že název společnosti se vyslovuje „SHEE-in“? Pokud ne, uděláte to teď!

Další překvapivý přírůstek do seznamu? Chipotle. Přestože je restaurace již léta základem americké stravy, existují lidé, kteří s tímto názvem bojují. Zde je snadné připomenutí: Je to „chih-POHT-lay.“

Když už mluvíme o některých úžasných přírůstcích, lidé měli problém se jménem lodi, která skončila v Suezském průplavu. kdy byl. Zažili také výslovnost skotského města Glasgow (Glahz-joe). Každý den se učíme nové věci!

Pojďme to zabalit nejnovějším přírůstkem do seznamu: Omicron (AH-muh-kraan / OH-mee-kraan). Varianty před COVID-19 (jako je Delta) se pravděpodobně snáze vyslovují, takže je pochopitelné, že se ztratíte, když se to spustí.

Doufejme, že až budete příště muset vyvolat některé z těchto slov, budete vědět, jak je vyslovit!

Překvapivé věci mají v roce 2021 100