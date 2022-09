Nové snímky ukazují zajímavý objev vytrvalosti na Marsu

A na Marsu se objevují inspirativní objevy, zatímco rover Perseverance zkoumá zajímavé místo.

Jako to, co čteš? Ale je toho víc. Registrujte se zde Chcete-li dostávat do vaší schránky další vydání Wonder Theory, které vám přináší CNN Space and Science Ashley Strickland A Katie Huntová. Nacházejí zázraky na planetách mimo naši sluneční soustavu a objevy z antického světa.