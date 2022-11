Většina Čechů letos o Vánocích utratí méně

Zhruba 57 procent Čechů plánuje letošní Vánoce utratit méně než loni, vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK.

Sedm z deseti uvedlo, že své vánoční výdaje pokryje z běžného měsíčního platu, a to především výběrem kosmetiky a knih.

Za vánoční dárky letos utratí méně 57 procent dotázaných, 15 procent si počká na povánoční výprodeje a desetina dotázaných dárky nenakoupí kvůli zdražování a nepříznivým ekonomickým podmínkám.

Loni na dárky šetřilo 40 procent lidí. Letošní předvánoční průzkum podle autorů ukazuje, že lidé jsou úzkostnější, a proto Vánoce zkracují.

43 procent dotázaných očekává, že za všechny vánoční dárky utratí do 5 000 Kč, 30 procent chce nakoupit dárky do 10 000 Kč.

Zatímco elektroniku pro své blízké před dvěma lety kupovalo 34 procent, letos ji jako vánoční dárky plánuje pořídit jen 16 procent dotázaných.

Na prvním místě je tradičně kosmetika a knihy nebo drobné dárkové předměty. Aktuální situaci odrážejí i druhy dárků, které Češi letos kupují.

„Obecným pravidlem je nezadlužit se nákupem vánočních dárků. Dárky patří do kategorie nadbytečných věcí, proto je lepší se uskromnit a vejít se do aktuální finanční situace, předem si stanovit rozpočet na celkový nákup a toho se držet. „Pokud se (někdo) rozhodne pro financování úvěrem, měl by si předem spočítat, zda bude mít dostatek peněz na měsíční splátky,“ uvedl Miroslav Sporowski, klientský ombudsman Home Creditu.