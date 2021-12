Jde o první autonomní vlak v České republice

Český výrobce zabezpečovacích zařízení AŽD Praha 15. prosince uvedl, že prvním veřejným využitím autonomního vlaku v České republice bylo pozvané hosty Čížkovice – většina trati jela ve voze DMU v regionu Looney.

Během ukázky byl vlak zastaven na křižovatce zablokované rozbitým autem bez zásahu personálu uvnitř.

AŽD se podílí na zavádění autonomní technologie, která může provozovat regionální vlak bez personálu nebo jen zasahovat do určitých oblastí jízdy.

Pan. Generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle pro místní média řekl, že by se měl změnit zákon na provoz automatických vlaků v zemi, ale předpokládá, že k automatizaci dojde do dvou až tří let.

„Určitě nepracujeme s černobílou vizí střídání strojvedoucích, ale s vizí moderního způsobu provozování železnice lze ještě potvrdit mnoho jiných procesů, než je práce profesionálního operátora,“ říká Chrdle.

V roce 2022 AŽD přesune svůj vývoj a testování na trasu Kopidlno – Dolní Bousov, která je zatím bez pravidelné osobní dopravy, ale podle AŽD je vybavena nejmodernější technikou.

AŽD říká, že postupné zavádění autonomní technologie pomůže zvýšit efektivitu a snížit náklady na provoz vlaků. Výrobci tvrdí, že to umožní plnou automatizaci specifických provozních postupů, jako je jízda vlaků v depech, a že pro práci strojvedoucích lze využít inteligentní asistenční systémy.

„Nedostupnost kvalifikovaných pracovníků vyžaduje vytvoření možností, které by mohly výrazně snížit kvalitu regionální dopravní obslužnosti,“ říká výrobce.

AŽD tvrdí, že spolupracuje s českými výzkumnými centry, včetně Evropské unie (EU), Shift2Rail a Českého vysokého učení technického v Praze, Vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně.

