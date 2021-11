Extrakce 2 pro Chrise Hemswortha se začala natáčet a tady je návod, jak ředitel Netflixu oslavil

Od akčního filmu v čele s Christem Hemsworthem uběhlo více než rok a půl těžba Na Netflixu měl premiéru s třeskem a netrvalo dlouho, než se začalo mluvit, aby se zjistilo, že se připravuje pokračování. I když došlo k určitému zpoždění při získávání extrakt 2 Ze země konečně začalo natáčení. Režisér Sam Hargrave prozradil mnohé, když se podělil o nahlédnutí do začátku výroby.

Místo událostí odehrávajících se v Dháce v Bangladéši opět jako v prvním filmu, extrakt 2 Přechody do chladnějšího klimatu, jak uvidíte níže Instagram Příspěvek Sama Hargravea, který komentuje dokončení prvního dne hlavního natáčení:

Původně byl plán pro extrakt 2 Kvůli natáčení v Austrálii natolik, že koncem srpna byl štáb na natáčení v Novém Jižním Walesu. Kvůli obavám z COVID-19 však bylo rozhodnuto sbalit prodejnu a přestěhovat se do Prahy, hlavního města České republiky. Co tam udělá rick tyler s Chrisem Hemsworthem? Těžko v tuto chvíli říct, ale doufejme, že bude mít dostatek vrstev při natáčení padouchů na sněhu. A i když natáčení v tomto prostředí není v žádném případě pohodlné, Sam Hargrave vypadá spokojeně s tím, jak záběry, které pořídili, dopadly. Natáčení by mělo skončit v Praze příští rok v březnu.

The extrakt 2 Trailer vydaný v září potvrdil, že Chris Hemsworth jako další ztvární Tylera Rakea těžba Skončilo to na vágní poznámce postavy. Kromě toho nebyly podrobnosti o spiknutí zveřejněny. Vzhledem k tomu, že první film za první čtyři týdny jeho dostupnosti vidělo 99 milionů rodin, není žádným překvapením, že se Netflix rozhodl dát zelenou pokračování. Joe Russo se také vrátil, aby napsal a produkoval scénář po boku svého bratra Anthonyho Russo.

Na rozdíl od toho, kdy hraje Thora v Marvel Cinematic Universe (příště uvidíme God of Thunder Thor: Láska a hromChris Hemsworth v rámci přípravy na svůj návrat k Tyleru Rakeovi se svým trenérem Lukem Zocchim nejedl mnoho bílkovin a řekl, že herec „jí 3-4krát denně a sní zhruba 2500“. [calories]. Zocchi také poznamenal, že Hemsworth již netrénuje krevní oběh kvůli fyzickému zatížení, které si to vyžaduje. extrakt 2 Je to jeden z mnoha filmů Netflix, které Hemsworth vydal, zatímco jiné běží Útěk z pavoučí hlavy Biografie Hulka Hogana.

extrakt 2 Nemá přesné datum vydání, ale zůstaňte naladěni na CinemaBlend pro tyto informace a další aktualizace o pokračování. S blížícím se koncem listopadu se podívejte na našeho průvodce Netflix z prosince 2021, abyste viděli, co streamovací služba nabídne příští měsíc.