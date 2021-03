Nintendo Plugs Skyward Sword HD s pozdějšími „Elements“ přijatými v Zelda: Breath Of The Wild

© Nintendo

Meč The Legend of Zelda Towards Heaven Nemusí to být nutně oblíbený vstup každého do série Zelda, ale podle Nintenda položil spoustu základů pro skladbu Wii U Swan a titul pro spuštění Switch, Dech divočiny.

Společnost Nintendo využila tuto další příležitost na sociálních médiích k propagaci připravované HD verze Skyward Sword pro Switch – poskytla pohled na některé momenty, které jsou nápadně podobné scénám mimo Breath of the Wild. Skyward Sword je samozřejmě jeho jedinečný styl a zjevně to není zážitek z otevřeného světa.

Věděli jste, že původní verze The Legend of #Zelda: Skyward Sword představil funkce, jako je měřidlo vytrvalosti, vylepšení výbavy a přistání s kluzákem? Tyto položky byly později přijaty v The Legend of #Zelda: Dech z divočiny. pic.twitter.com/iIQJGE0LfK– Nintendo America (NintendoAmerica) 5. března 2021

Pokud vás lekce historie v seriálu Zelda nijak zvlášť nezajímá, možná dalším důvodem pro zvážení výběru HD Skyward Sword je nová verze. Řídicí systém „Pouze tlačítko“. Nintendo použilo tuto novou funkci počátkem tohoto týdne k propagaci toho, jak „dokonalá“ je hra pro Switch Lite.

Co si myslíte o některých z výše uvedených funkcí nabízených ve Skyward Sword? Jste rádi, že se dostali do Dechu divočiny? Koupili byste si Skyward Sword HD? Zanechat komentář níže.