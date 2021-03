Soharna dává gól! České nováčky Penguins při debutu v NHL

Problémy se zraněním Pittsburgh Penguins ve čtvrtek večer vytlačily 24letého nováčka z České republiky Radima Sohornu z řady. Hledá vinu z jakéhokoli zdroje tučňáků sníženou o zranění.

Přední střelec Johorna Wilkes-Barr / Scranton Penguins v době odvolání na začátku tohoto týdne. Ve Wilkes-Bar / Scranton měl Johorna v 11 hrách devět bodů (3 g, 6a).

Penguins podepsali z České republiky obrovskou smlouvu na křídlo o délce 6 stop a 620 liber. 67. křídelník Johorna skóroval ve svém prvním zápase NHL, svém prvním zásahu NHL, ve svém prvním zápase NHL. V první třetině zakopal čas Anthonyho Angela v 17:21.

Tučňáci Johorna se ujali vedení 1: 0 a v tomto období je porazili buvolími šavlemi.

Spisovatel Pittsburgh Hockey, Shelley Anderson, tento týden profiloval Sohornu pomocí některých zdrojů PHN WBS Penguins.

Johorna provádí úpravy od velkých evropských kruhů po menší severoamerické ledové plochy.

„Měl jsem velký problém se sněhem, protože vojáci byli poblíž mě v (útočné) zóně,“ řekla Johorna v úterý. „Teď to není tak špatné.“

V úterý také zvážil hlavní trenér Mike Sullivan.

“Byl to o něm skvělý nápad a měl by být součástí tréninku,” řekl Sullivan na začátku tohoto týdne. “Bohužel jsme hráli tolik her, že jsme neměli příležitost ho zahrnout do týmového tréninku.” Myslel jsem, že odvedl dobrou práci. Má dobrý hokejový smysl. Má opravdu dobré ruce. Umí vytvářet hry. “

Johorna se rozšířila čtvrtou řadou tučňáků FREDERICK CADROW A Anthony Angelo v útěku s průlomovým průchodem mezi nohama v dřívějších sezónách.

Čtvrtá řada Penguins dobře zacyklovala a Angelo kontroloval míč za buvolí sítí. To, co rychle poslal Sohorně, bylo rychle za webem.

Penguins se začali zahřívat tím, že poslali Johornu na své pravidelné nováčkovské debutové sólové kolo.

Nováček pro Radima Sohornu-TB pic.twitter.com/ykZlqnaK9e – AT&T SportsNet PIT (@ATTSportsNetPIT) 25. března 2021

Radim Sohorna (1).