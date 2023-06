Kanaďanka Wilkersonová získala bronzovou medaili v plážovém volejbalu v České republice, Humana-Paradise

OSTRAVA, Česká republika – Kanadské beachvolejbalové duo Brandi Wilkerson a Melissa Humana-Paredes získalo v neděli bronz na turnaji Ostrava Beach Pro Tour Elite 16.

Toronťané v utkání o třetí místo v Česku porazili Švýcarky Ninu Brunerovou a Tanju Huberliovou 2:0 (21:16, 21:14).

„Myslím, že jsme do tohoto zápasu šli s mentalitou, že na kurtu necháme všechno,“ řekla Humana-Paredesová. „Byl to dlouhý týden, takže jsme do toho chtěli dát všechno, co jsme mohli, a myslím, že se to povedlo. Získali jsme výsledek, který jsme chtěli (z tohoto zápasu).

Wilkersonová a Humana-Paredesová propásli šanci kvalifikovat se do finále v tiebreaku proti Terese Cannonové a Sarah Sponsilové ze Spojených států (19-21, 23-21, 15-13).

Kanada postoupila do play off z kvalifikace a vyhrála svůj pool.

„Prostě pokračujeme v práci,“ řekl Wilkerson. „Je úžasné, dostat se z kvalifikace k medaili, ale jsou tu ještě dvě místa nahoře, na která chceme dosáhnout (na stupně vítězů), takže je před námi spousta práce.“

Poté v zápase o zlatou medaili žen porazily Cannon a Španělsko Brazilky Anu Patricia/ ​​​​a Dudu 21-17, 14-21, 12-15.

Je to jediný vstup Kanady do turnaje.