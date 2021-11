Astronauti pěstují zelené chile na vesmírné stanici a vyrábějí vesmírné tacos: NPR

Přepínač titulků NASA NASA

Astronauti na palubě Mezinárodní vesmírné stanice si minulý víkend pochutnávali na vesmírných tacos: tacos se zeleným chilli, které již byly vypěstovány ve vesmíru. V rámci vyšetřování NASA Plant Habitat-04 začali vědci na palubě Mezinárodní vesmírné stanice pěstovat vylíhlá mláďata – druh papriky nalezený v Hatch Valley v Novém Mexiku. v červenci Ve snaze porozumět více o „interakcích rostlina-mikrobi“ ve vesmíru, NASA Ona řekla.

Astronauti pěstovali další plodiny, jako kupř salát a ředkvičky, ve vesmíru předtím. Papriky se ale ve vesmíru pěstují obtížněji, protože jim trvá poměrně dlouho, než vyklíčí a přinesou ovoce, uvádí zpráva NASA.

Je to poprvé, co NASA pěstovala papriky ve vesmíru a astronauti konečně v pátek ochutnali plody své práce, než shromáždili data o sklizených červených a zelených paprikách. Astronautka Megan MacArthur Sdílené fotky z toho, co nazvala „dosud nejlepší vesmírná tacos“, která byla vyrobena z hovězího masa fajita, kari rajčat, artyčoků a chilských mláďat vypěstovaných na Mezinárodní vesmírné stanici.

“Páteční hody!” Napsal jsem na Twitter.

NASA v červenci vysvětlila, že experiment s chilli je součástí snahy rozšířit počet plodin, které mohou astronauti pěstovat ve vesmíru během budoucích misí. uvolnění.

„Výzvou je umět nakrmit posádky v LEO a poté podporovat průzkumníky během budoucích misí mimo LEO do destinací, které zahrnují Měsíc, v rámci programu Artemis, a nakonec i na Mars,“ řekl Matt Romain. , hlavní řešitel experimentu NASA Plant Habitat-04. “Jsme omezeni na plodiny, které nepotřebují rozsáhlé skladování nebo zpracování.”

Vypadá to, že astronauti by si na budoucích misích mohli dát čerstvé zelené chili. Nazval to obří kousnutí lidstva.