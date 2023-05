Proč Španělsko nezačalo s baseballem tak, jak to udělala Latinská Amerika?

El rey de los deportes. „Král sportu“. Tak je známý baseball na karibském pobřeží Kolumbie. V Cartageně, Barranquille a Santa Martě kraluje baseball.

Nikdo se s tím nehádá Fotbal je největší sport v zemi nebo v celé Latinské Americe. Ale uvnitř regionálních hranic je mnoho oáz ve tvaru baseballu. V případě Kolumbie je fotbal všudypřítomný. Vysoko v Andách je cyklistika vášní. A Na karibském pobřeží je baseball králem.

Ve Venezuele je to však stejné Baseball leží blízko srdce Caracasu a vytlačuje každou jinou zábavu. Panama, Kuba a Dominikánská republika mají stejný vzor. Portoriko, Mexiko a Nikaragua mají živé baseballové tradice a V každém případě je hra distribuována podle kolumbijského vzorce: vše ve vnitrozemí je fotbal, ale pobřežní oblast je baseballová země. Celkově vzato je španělský Main možná kolébkou globálního vlivu baseballu.

Proč se tedy trocha této lásky k baseballu nedostala do koloniální vlasti? No, existuje jednoduchá odpověď a složitější odpověď.

Jednoduchá odpověď zní, že fotbal je ve Španělsku náboženstvím a nechává jen málo kyslíku pro jakýkoli jiný sport v zemi. Jak začali vidět, že jejich krajané mají úspěch v jiných sportech; Jako John Rahm v golfu nebo Rafa Nadal v tenise. O tyto sporty se začíná zajímat i španělská veřejnost.

Ale to je záležitost slepice a vajec. Abyste mohli tento sport a jakýkoli sport rozvíjet, potřebujete nějakého místního, abyste uspěli na světové scéně. Ale abychom se dostali na takovou úroveň konkurenceschopnosti pro místní, musí mít sport v zemi oporu. NBA je toho živým příkladem. Bez zájmu o basketbal ve Španělsku by se hráč jako Pau Gasol nevyvinul. Bez Pau Gasola by ale španělská veřejnost měla o basketbal mnohem menší zájem. Kuře a vejce.

Ale prostá láska k fotbalu nestačí k vysvětlení složité historie Španělska s baseballem. Částečně bylo španělské odmítnutí baseballu přímou reakcí na lásku jejich bývalých kolonií ke hře. Když Kubánci začali upřednostňovat baseball před býčími zápasy, klenot španělské koloniální koruny také začal agitovat za nezávislost. ve skutečnosti koloniální vládci zakázáno Baseball, který ho považuje za symbol vzpoury.

O století později, kdy byla Španělská říše vzdálenou vzpomínkou, kubánští přistěhovalci do země přinesli svou lásku k baseballu s sebou do Evropy a Španělská baseballová federace (nyní známá jako Španělská baseballová a softbalová federace) byla založena v roce 1944. V současné době jsou ve Španělsku dvě domácí ligy.

V souladu s baseballovou tradicí být symbolem revoluce, Hra je nejpopulárnější v Katalánsku a Baskicku.

Na rozdíl od jiných karibských koloniálních mocností, Nizozemsko, které hru z celého srdce přijalo, vytvořilo prosperující profesionální ligu Španělsko, kdysi globální baseballová velmoc, se stále trápilo a v kvalifikaci World Baseball Classic Qualifying Round podlehlo Velké Británii i České republice.

A to je ostuda pro Španělsko i pro baseball. Španělsko samo v Evropě má takové klima, které dobře slouží zimní lize, zejména v jižní oblasti Andalusie.. Kanárské ostrovy jsou v podstatě evropskou verzí Karibiku. Kdyby tu byla domácí chuť do hry, mohly se stát velké věci.

s Neustálý proud latinskoamerických hráčů a dokonce i MLB gringos, kteří zaplavují zimní ligy v Karibiku, Španělsko bude mít dobrou pozici k tomu, aby se stalo oblíbenou destinací pro mimosezónní hry, pouze pokud tuto hru přijme. Královská španělská baseballová a softbalová federace se snaží vyvinout hru v zemi a postupuje pomalu, Ale tam jsou ještě daleko.

MLB hraje své mezinárodní seriálové hry v Londýně od roku 2019 a říká se, že má zájem dále expandovat do Evropy, Chci přidat datum Paříže v roce 2024. S dlouhou linií baseballu s bývalými španělskými koloniemi by se MLB možná měla v blízké budoucnosti podívat na Pyrenejský poloostrov. To může být přesně to, co baseball i Španělsko potřebují.