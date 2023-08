Iga Swiatek vyzývá k ukončení online zneužívání poté, co porazil Zheng Qinwen

Ija Swiatek je připravena obhajovat svůj titul na US Open, protože grandslam sezóny začíná v New Yorku 28. srpna

Iga Swiatek vyzvala k ukončení online zneužívání poté, co obdržela nenávistný e-mail po svém vítězství nad Zheng Qinwen na Cincinnati Open.

Světová jednička Swiatek vyhrála 3-6 6-1 6-1, ale byla kritizována poté, co prohrála první set v zápase posledních 16 let.

Dvaadvacetiletá Polákka se na pozápasové tiskové konferenci tvářila otráveně, když mluvila o zneužívání.

„Množství nenávisti a kritiky, které se mému týmu a mně dostává po prohře ve skupině, je prostě směšné,“ řekl Swatik.

„Chci povzbudit lidi, aby byli ohleduplnější, když komentují online.

„Všichni obětujeme hodně. Všichni tak tvrdě pracujeme, abychom byli tam, kde jsme. Každý den odevzdáváme 100 % toho, co můžeme udělat.“

„Je pro mě smutné vidět lidi, se kterými pracuji, a sebe, jak jsou skutečně souzeni.“

Světová pětka Anas Jaber, která se dostala do čtvrtfinále poté, co její soupeřka Donna Vekic odstoupila kvůli nemoci za stavu 5:2 v prvním setu, uvedla, že velká část zneužívání zaměřeného na tenisty pochází z lidí sázejících na sport.

„Upřímně řečeno, vyhrajete, prohrajete a bez ohledu na to, co uděláte, dostanete nenávistný dopis,“ řekl Jaber.

„Potřebujeme více lidskosti, více dobrých lidí na této zemi, ale nemyslím si, že můžete změnit myšlení některých lidí, kteří jsou lepší než oni.

„Nemají nic společného se svými životy a utrácejí za tebe peníze a pravděpodobně přišli o pár babek, když Iga ztratila skupinu.“

Ve čtvrtfinále se utká s šampionkou US Open a nejlepší nasazenou wimbledonskou šampionkou a desátou nasazenou Markétou Vondroušovou, která porazila Číňanku Cheng.

Cheng se překvapivě ujal vedení 3:0 ve větrných podmínkách, ale ve čtvrté hře byl zlomen, aby Swatikovi zajistil záchranné lano.

Dvacetiletá hráčka si ale udržela nervy, aby znovu zlomila čtyřnásobnou grandslamovou šampionku a vzala první set.

Swiateková se ale rychle vzpamatovala – vyměnila bílý outfit za černý – a v rychlém čase přemohla druhé dva sety.

Swiatek řekla, že její trenér před dvěma měsíci navrhl změnu dresů jako způsob, jak se „resetovat“ a dostat se do druhého setu s „jinou atmosférou“.

Dodala: „Myslela jsem, že je to špatné [idea] Ale tentokrát jsem to zkusil a vyšlo to, takže děkuji trenérovi.“

Čtyřiadvacetiletá Češka Vondroušová porazila v osmifinále Američanku Sloane Stephensovou 7:5, 6:3.

Mezitím americká světová trojka Jessica PegulaTa, která minulý týden vyhrála Canadian Open, byla Češkou vyřazena 6-4 6-0. Marie Bouzková.

Dříve světová čtyřka Elena Rybakina – Wimbledonská vítězka z roku 2022 – Odstoupila, když ve svém zápase proti vedla 6-4 2-5 jasmín paolini, Pošlete italské kvalifikanty do čtvrtfinále.

Sedmý Američan Coco Jove bije Linda Nosková Češi 6-4 6-0 Řecko Maria Sacariová Kvalifikovala se tak, že porazila Českou republiku 3-6, 6-2, 6-3 Karolína Muchová A druhý nasazený pro Bělorusko Arina Sabalenková Rus poražen Daria Kasatkina 6-3 6-3.