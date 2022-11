Čtvrteční transakce – San Diego Union-Tribune

baseball Major League Baseball Americká liga

Oakland Athletics – Nárokujte Brenta Rockera mimo Kansas City.

MIAMI MARLINS – Jeff Koonen byl jmenován zvláštním asistentem předsedy a hlavního vlastníka Bruce Shermana.

San Diego Padres – RHP Robert Suarez podepsal pětiletou smlouvu do sezóny 2027 s podmínkou, že se po sezóně 2025 odhlásí.

Baseball Minor League Hraniční liga

Florence Yales – podpis Colea Brannena.

LAKE ERIE CRUSHERS – Podepsaný RHP Nick Marcon.

Fotbal Národní fotbalová liga

Buffalo Bills – Dee Kingsley podepsal Jonathana do cvičného týmu. OL Greg Mancz byl propuštěn z cvičné čety.

GREEN BAY PACKERS – WR Randall Cobb se vrátil na seznam aktivních ze zraněné zálohy. Povýšil LB La’Dariuse Hamiltona na aktivní soupisku z tréninkové sestavy.

Houston Texans – Re-podepsal DB BoPete Keyes k trenérskému personálu. RB Gerrid Doaks byl propuštěn z cvičné čety.

MIAMI DOLPHINS – LB Brennan Scarlett podepsal trenérský tým.

New York Jets – podepsal OL Laurent Duvernay-Tardif.

Philadelphia Eagles – WR Auden Tate podepsal do cvičného týmu. CB McCann byl vyhozen z trenérského štábu. Souhlasil s podmínkami s DT Ndamukong Suh na roční smlouvě.

TENNESSEE TITANS – Rada WR podepsala CJ do aktivního seznamu z Training Squad. DB umístil Lonnieho Johnsona do zraněné zálohy. Povýšil DBs Greg Mabin a Davontae Harris do aktivního seznamu z cvičného týmu.

hokej Národní hokejová liga

BUFFALO SABERS – G Ukko-Pekka Luukkonen je povolán z Buffala (AHL).

Chicago Blackhawks – D Alec Regula je přidělen do Rockfordu (AHL).

Edmonton Oils-G Ryan Fanti je přidělen do Bakersfieldu (AHL) z Fort Wayne (ECHL).

PHILADELPHIA FLYERS – C Patrick Brown byl povolán na aktivní soupisku z Lehigh Valley (AHL).

TORONTO MAPLE LISTY – D Mac Hollowell a F Wayne Simmons byli povoláni z Toronta (AHL).

CANIC Vancouver – RW Karel Blašík hostuje do Olomouce (česká extraliga).

WINNIPEG JETS – D Ville Heinola byl stažen z Manitoby (AHL).

Malá hokejová liga American Hockey League

BAKERSFIELD CONDORS – Získáno z Fort Wayne’s (ECHL) D Adam Brubacher Loan.

MANITOBA MOOSE – Půjčka D Simon Dubíček vytáhl z Newfoundlandu (ECHL).

Toronto Marlies – J Dryden vrátil McKaye do Newfoundlandu (ECHL).

WILKES-BARRE/SCRANTON TUČŇÁCI – RW Sean Josling se vrátil do Wheelingu (ECHL) na hostování.

FORT WAYNE KOMETS – G Rylan Parenteau podepsal standardní hráčskou smlouvu (SPC).

TROIS-RIVIERES LIONS – F Brennan Saulnier byl vyměněn do Belleville (AHL).

Fotbal fotbalová liga

AUSTIN FC – V prvním kole MLS Re-Entry draftu získal M Sofiane Djeffal.

DC UNITED – Získal 50 000 $ v roce 2023 v penězích za všeobecné alokace (GAM) a 26. výběr v 2022 MLS Re-Entry Draft od Austinu FC výměnou za 1. výběr v 2022 draftu.

FC Dallas – Získejte F. Jose Mulato Palacios z Deportiva Cali do sezóny 2025.

LA GALAXY – D AJ DeLaGarza podepsal jednodenní smlouvu, kdy oficiálně skončí jako člen týmu.

NASHVILLE SC – Obdržel 325 000 $ v roce 2023 v rámci všeobecných alokačních peněz (GAM) a třetího kola přirozeného výběru v roce 2023 MLS Super Draft od New York City FC za dvě mezinárodní místa v roce 2023.

Fotbalová asociace Philadelphia oznámila smlouvu o přestupu s M. Buckstein-Aronsonem do německého klubu Eintracht Frankfurt s mnohamilionovou poplatkem za přestup a dalšími bonusy na základě výkonu.

VANCOUVER WHITECAPS – Získejte D Karifa Yao v prvním kole MLS Re-Entry draftu. F Simon Becher podepsal roční smlouvu v MLS do sezóny 2023 s opcí na roky 2024-2026.

Národní fotbalová liga žen

SAN DIEGO WAVE FC – D znovu podepsal s Kaleigh Riehl dvouletou smlouvu do sezóny 2024, která čeká na schválení ligy a asociace.