Čas vydání, datum vydání Diablo 4 Early Access ve vašem regionu

uvolnění Diablo 4 Nakonec, abychom to trochu zkomplikovali, jsou tu dvě data vydání, se kterými je třeba se vypořádat.

Prvním je období předběžného přístupu, které je dostupné pro ty, kteří mají edice Digital Deluxe a Ultimate, což znamená, že můžete začít hrát od 2. června.

Pro všechny ostatní budete muset počkat do příštího úterý – 6. června – abyste mohli začít.

Dobrou zprávou je, že bez ohledu na to, kde žijete, každý start bude globálně spuštěn ve stejnou dobu – což znamená, že není třeba žárlit na někoho jiného za rybníkem, který má náskok.

Čas vydání Diablo 4 Early Access: V kolik hodin vychází Diablo 4?

Pro majitele edic Digital Deluxe a Ultimate Edition, Diablo 4 Bude k dispozici v předběžném přístupu v následujících datech a časech:

16:00 PT 1. června pro západní pobřeží Severní Ameriky

19:00 EST 1. června pro východní pobřeží Severní Ameriky

00:01 GMT 2. června pro Spojené království

1:00 SELČ 2. června pro západní Evropu

8:00 KST / JST 2. června pro Koreu/Japonsko

11:00 AEST 2. června u východního pobřeží Austrálie

Celkem, Diablo 4 Vysílá se živě ve všech regionech ve stejnou dobu – shoduje se s půlnocí britského času. To znamená, že pro ty v Americe můžete začít hrát od čtvrtka, zatímco ti v Asii si budou muset počkat do pátečního rána.

Kromě období předběžného přístupu nabízí Digital Deluxe exkluzivní sadu montážních a montážních štítů, zatímco Ultimate Edition nabízí přeskakování úrovní a další doplňkovou kosmetiku. Více o tom, která verze je pro vás nejlepší, si můžete přečíst na našem webu Diablo 4 Průvodce předobjednávkou.

Kdy vyjde Diablo 4 naplno?

všem ostatním Diablo 4 Hráči, budete muset počkat do úterý 6. června (nebo do 5. června v Americe), abyste mohli začít hrát.

Diablo 4Plnou verzi hry bude možné hrát v následujících dnech a časech:

16:00 PT 5. června pro západní pobřeží Severní Ameriky

19:00 EST 5. června pro východní pobřeží Severní Ameriky

00:01 GMT 6. června pro Spojené království

1:00 SELČ 6. června pro západní Evropu

8:00 KST / JST 6. června do Koreje/Japonska

11:00 AEST 6. června u východního pobřeží Austrálie

U obou období vydání je třeba poznamenat potenciální čekací doby a problémy se serverem. To je podstata online hry – a Diablo 3 Utrpělo to víc než to – ale doufejme, že letošní vlna beta verzí, včetně „Server Slam“, který je navržen tak, aby zrychlil online připojení hry, přinese změnu.

Doba předběžného načtení Diabla 4: Kdy mohu nainstalovat Diablo 4 Early Access?

Diablo 4 lze přednahrát od půlnoci 31. května ve Spojeném království / 16:00 PDT 30. května – jinými slovy, ode dneška až do vydání.

Pro stažení na PC nebo konzoli navštivte výpis hry v příslušném internetovém obchodě.

Jakmile budete připraveni jít, určitě si přečtěte Diablo 4 Recenze na počkání.

