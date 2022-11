Prezident Ukrajiny se v Kyjevě setkal s předsedou vlády České republiky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkal s předsedou vlády České republiky Peterem Vialou, který je u nás na návštěvě.

Hlava státu při přivítání Petra Fialu v Kyjevě připomněla důležitost této návštěvy, protože se koná v době, kdy Ukrajina čelí ruským útokům na civilní infrastrukturu, zejména na energetická zařízení.

„Dnes ráno pouze 50 ruských raket. Sám premiér viděl, co tento terorismus znamená a jaké škody způsobuje Ukrajině a konkrétně našemu civilnímu obyvatelstvu. Děkuji Petře za pomoc, kterou jste naší zemi již poskytl, za vaši ochotu zvýšit podporu k překonání důsledků ruského terorismu a za vaši ochotu zvýšit Vyvíjení tlaku na Ruskou federaci, která se svým terorismem vymazává z mezinárodních vztahů. Řekl to Volodymyr Zelenskyj při kontaktu se zástupci médií po setkání s předsedou vlády ČR.

Prezident Ukrajiny prohlásil, že Rusko se záměrně uchyluje k eskalaci a tato eskalace agrese si zaslouží tvrdou reakci celého světa, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni mezinárodních organizací a svazů států.

„Rusko by nemělo mít místo v G-20, OSN a dalších strukturách vytvořených speciálně k ochraně míru a spolupráce mezi státy. Je jasné, že Rusko cynicky využívá všechny tyto struktury k zakrytí svých zločinů. Každý zločinec by měl být zadržen.“ odpovědný za to, co spáchal.“ Potvrdil.

Volodymyr Zelenskyj poznamenal, že během dnešního setkání s Petrem Fialou byly koordinovány kroky ke zvýšení sankcí proti Ruské federaci za terorismus a jeho postavení před soud.

„To znamená vytvoření speciálního soudu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině a mezinárodního kompenzačního mechanismu, který garantuje náhradu všech škod způsobených ruskou válkou na úkor ruských aktiv,“ dodal. Řekl náčelník.

Obě strany také jednaly o obranné spolupráci, která bude posílena. Samostatně se zaměřili na posílení protiletadlové a protiraketové obrany a také ochranu proti dronům, které ruští teroristé získali od svých partnerů v Íránu.

„Když společně s našimi partnery zaručíme 100% ochranu ukrajinského nebe, stane se to jednou ze základních záruk nového evropského bezpečnostního systému, protože připraví Rusko o významnou část jeho eskalačních schopností,“ dodal.Hlava státu potvrdila.

Volodymyr Zelenskyj a Peter Fiala diskutovali také o účasti ČR na výcviku ukrajinských obránců a projektech výroby a oprav vojenské techniky.

„To zvyšuje obranyschopnost Ukrajiny, dává České republice novou sílu a také poskytuje České republice nová pracovní místa a technologické příležitosti,“ Všimněte si prezidenta Ukrajiny.

Strany navíc podrobně diskutovaly o otázce obnovy Ukrajiny a nutnosti odstranit následky devastace způsobené ruským terorismem.

„Vážíme si schválení programu vlády České republiky v souvislosti s obnovou naší země a také ochoty převzít záštitu nad Dněpropetrovským regionem. Děkuji České republice za její ochotu nyní jednat, aby získala konkrétní objekty zničené nebo poškozené ruskými teroristy,“ řekl. řekl Volodymyr Zelenskyj.

Strany rovněž jednaly o celém spektru interakce v rámci Evropské unie, přičemž Česká republika v současnosti předsedá Radě Evropské unie.

Děkuji České republice za podporu Ukrajině ve věci přidělení evropské makrofinanční pomoci naší zemi. A také získat skutečnou pomoc pro náš evropský integrační proces. Doufám, že ve fázi českého předsednictví se dočkáme hodnocení ze strany Evropské komise ohledně plnění sedmi doporučení, která nám byla učiněna, ze strany Ukrajiny, jasnosti ohledně zahájení jednání o přistoupení Ukrajiny k Evropské unii,“ řekla hlava státu.

Prezident Ukrajiny poznamenal proveditelnost a užitečnost jednání pro oba národy.

Role České republiky, role Prahy při ochraně míru a lidí, kteří trpěli válkou, se stala historicky významnou. A přesně to Ukrajina poznala podle zvláštní přezdívky, kterou město Praha dostalo – „město záchrany“. Ještě jednou vám moc děkujeme za vaši podporu.“ Řekl.

Volodymyr Zelenskyj udělil Petru Fialovi také Řád Jaroslava Moudrého I. třídy, který byl předsedovi vlády udělen za mimořádný osobní přínos k rozvoji spolupráce mezi ukrajinským a českým státem a podporu nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny.

„Chci, aby tento řád symbolizoval historický význam našich vztahů – vztahů mezi Ukrajinou a Českou republikou, Ukrajinou a Evropou, kterých bylo dosaženo díky Vašemu úsilí, pane premiére, milý Petře. Gratuluji,“ Hlava státu potvrdila.

Prezident Ukrajiny poděkoval českému lidu za organizaci shromáždění na podporu Ukrajiny a společných evropských hodnot obou národů.

„V předvečer premiérovy návštěvy se takové shromáždění konalo v Praze – na náměstí vyrazily desetitisíce lidí. A děkuji všem, kteří přišli do této arény, že nám připomněli, že Evropa musí být statečná, musí být autentická a může tuto konfrontaci skutečně vyhrát. Jsem si jistý, že vyhraje. Když se Evropané spojí, nikdo nám nebude moci vzít naši svobodu – svobodu každého na kontinentu,“ řekl Volodymyr Zelenskyj.

Peter Fiala ze své strany poznamenal, že dnešní intenzivní bombardování Kyjeva a dalších ukrajinských měst, které se shodovalo s jeho návštěvou, jasně ukazuje, čím Ukrajinci každý den procházejí a jak naléhavé konkrétní kroky a opatření na podporu Ukrajiny jsou přijímány.

Předseda vlády České republiky vzal na vědomí odvahu ukrajinského lidu bránit demokratické hodnoty, svobodu a územní celistvost svého státu.

„Budeme nadále podporovat Ukrajinu, protože vidíme: na východní Ukrajině jsou kroky Ruska stále agresivnější a politika Ruska se stává agresivnější. To se mimo jiné ukazuje v útocích na energetickou infrastrukturu, kterých si dnes zvláště všímáme.“ To jsou okamžiky, na kterých záleží nejen armádě. Jde o civilisty, kteří trpí.“ řekl Peter Viale.

V této souvislosti zdůraznil význam poskytování vojenské, humanitární a ekonomické pomoci Ukrajině.

„Aby Ukrajina měla jasnou příležitost vstoupit do západních struktur – NATO a Evropské unie,“ Předseda vlády poznamenal, že Česká republika je partnerem, na kterého může Ukrajina v těchto věcech počítat.

Peter Fiala zdůraznil, že naše země bude prioritou během českého předsednictví v EU a že kroky Ukrajiny budou vítány ve všech orgánech EU.