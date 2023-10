Bouzková, Siniaková připravily v Nanchangu celočeské finále

Č. 3 Marie Boušková a nenasazená Kateřina Siniaková vytvořily celočeské finále poté, co v sobotním semifinále na Jiangxi Open v čínském Nanchangu zvítězily ve dvou setech.

Bouzková dosáhla svého pátého finále Hologic WTA Tour neúnavnou výhrou 7-6(5), 6-2 nad Dianou Schneiderovou za 1 hodinu 43 minut.

Siniaková porazila Leilu Fernandezovou 7-5, 6-4 ve dvou dlouhých setech, aby zvrátila výsledek loňského hongkongského finále a ukončila osmizápasovou vítěznou sérii Kanaďanky.

V neděli proběhne první celočeské finále po dvou letech od chvíle, kdy Barbora Krejčíková v červenci 2021 porazila Terezu Martínkovou a získala titul v hlavním městě České republiky Praze.

Boušková postoupila do svého prvního finále od Prahy 2022, kde porazila Anastasii Potapovou a zvedla svou první trofej. Všech pět jeho dosavadních finále na úrovni WTA 250 se odehrálo na tvrdých kurtech.

Schneider, 19, se ucházel o své druhé finále za poslední měsíc a skončil na druhém místě za Onsem Japierem v Ningbo. Svět č. 72 ze závodu, vyhrál sedm z prvních osmi bodů a dostal se do vedení 4:1.

Jenže v tu chvíli se ze Schneider’s Rockets začaly objevovat chyby, protože prohrál další čtyři zápasy v řadě. Nakrátko našla svou úvodní formu, aby za stavu 5:4 zdržela podání Bouskové, ale nedokázala se udržet v následném tiebreaku. Přestože Čech netrefil žádné vítěze Schneiderovy 19, převzal to – ale dopustil se jen pěti nevynucených chyb na teenagerově 25.

Po lékařském oddechovém čase mimo kurt se Schneider vrátil do hry ve druhém setu s obvazem na levém stehně. Bouzková ale zápas přitvrdila a Shnaiderovy pokusy rozvinout síť přesnými přihrávkami popřela. Navzdory tomu, že Schneider na konci našel dva ze svých nejlepších přemožitelů, když na zápas pracoval, světová devatadvacítka zpečetila vítězství přestávkou na lásku a čistým návratem vítěze.

„V prvním setu jsem byla celou dobu opravdu špatná, všude makala na winnery,“ řekla poté Bouzková. „Takže jsem se jen snažil držet své hry a zůstat pevný a nějak to zvrátit.“

Siniaková mezitím postoupila do druhého finále během dvou týdnů a celkově do desátého finále dvouhry v kariéře. Siniaková v této sezóně vyhrála titul na trávě v Bad Homburgu a minulý týden skončila na druhém místě za Fernandezovou v Hongkongu.

Fernandez vede nad Siniakovou 2:0.

„Myslím, že to byla velmi těžká bitva,“ řekla Siniaková po svém vítězství. „Minulý týden [in Hong Kong] Jsou to úplně jiné podmínky a tady si myslím, že to bylo trochu pomalejší, takže hraje mnohem rychleji a nedrží se zpátky. Takže jsem moc rád, že jsem vyhrál.“

Siniaková si v úvodním framu nechala uniknout náskok 4-1, než za necelou hodinu sfoukla náskok setu. Sedm z 12 her v prvním setu v horní části šel do returnu.

Ještě delší druhý set se točil tam a zpět, než se Seniaková držela definitivně za stavu 3:3. Tam Čech naservíroval crosscourtový bekhendový winner k brejku, který proměnil forhendem, který si vynucoval chyby, aby převzal kontrolu nad následující výměnou.