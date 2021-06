Southgate odmítá odmítnout Sylvester Mount, přestože je izolován

Po kontaktování skotského Billyho Kilmera, který měl pozitivní test na Covit-19, Gareth Southgate odmítl vládnout střetu Masona Mount a Bena Sylvestera z britského střetu Euro 2020 s Českou republikou, přestože byl pár nucen se izolovat.

Southgate připustil, že nejistota ohledně dvojice by „narušila“ hru před námi, protože Anglie stále potřebuje alespoň jeden bod pro kvalifikaci do 16 let.

Na otázku, zda by se dvojice hodila do úterní hry, Řekl Southgate: „To teď nevíme.

Wales bojuje navzdory porážce a podmanivé formě

„Podezření samozřejmě musí existovat, ale v zákulisí stále probíhá spousta diskusí a vyšetřování, takže v tomto okamžiku jsou izolovaní. Musíme to zjistit za posledních 12 hodin.“

Prohlášení od Fotbalový svaz Přečtěte si: „Jako preventivní opatření v této době a po konzultaci s Public Health UK jsou Ben Syll a Mason Mount po kontaktu izolováni. Skotsko Hráč Billy Gilmore v pátečním zápase.

“Dvojice bude vynechána z anglických hráčů a širokého podpůrného týmu, který čeká na další diskuse s PHE.”

“Celý tým měl v pondělí odpoledne vedlejší testy, které byly opět negativní, podobně jako testy PCR v nedělním zápase před UEFA.”

„Budeme i nadále dodržovat všechny protokoly Covid-19 a testovací systém UEFA, přičemž zůstaneme v úzkém kontaktu s PHE.“

I když doufal, že Mount a Sylvester budou k dispozici pro hru proti sexu, Southgate uznal, že je také pravděpodobné, že budou na dlouhou dobu vyloučeni.

Dodal: „Neříkám, že to bude rušivé.

„Takže v tuto chvíli je spousta neznámých.“