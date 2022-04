USA a Velká Británie vyšetřují neobvyklé případy hepatitidy u malých dětí

sPředstavitelé veřejného zdraví ve Spojených státech a Spojeném království vyšetřují řadu neobvyklých případů závažné hepatitidy u malých dětí, jejichž příčina nebo příčiny nejsou v současnosti známy.

Důkazy ze Spojeného království a Alabamy – kde bylo od loňského podzimu zaznamenáno devět případů – naznačují, že se může jednat o adenovirus. Adenoviry obecně napadají dýchací cesty a způsobují onemocnění podobná nachlazení. Jsou však spojovány s cystitidou, infekcí a někdy hepatitidou, i když zřídka postihuje děti, které nejsou imunokompromitovány.

V prohlášení vydaném pozdě ve čtvrtek Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvedlo, že spolupracuje s Alabamou na vyšetřování případů a spolupracuje s dalšími státními zdravotnickými odděleními, aby zjistilo, zda existují další případy jinde. V upozornění pro lékaře vydané Alabamským ministerstvem veřejného zdraví na začátku února uvedlo, že ví o případu v jiném státě, ale neuvedlo podrobnosti.

„CDC si je vědomo a spolupracuje s Alabamským ministerstvem veřejného zdraví na vyšetření devíti případů hepatitidy u dětí ve věku od 1 do 6 let, které byly také pozitivně testovány na adenovirus od října 2021,“ řekla mluvčí agentury Kristen Nordlundová. V prohlášení.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí spolupracují s ministerstvy státního zdravotnictví, aby zjistili, zda existují další případy ve Spojených státech a co by mohlo tyto případy způsobit. V tuto chvíli může být na vině adenovirus, ale vyšetřovatelé se stále učí více – včetně vyloučení nejčastějších příčin hepatitidy.

Případy byly nalezeny v různých částech státu a vyšetřování zatím nenašlo spojení mezi dětmi, řekla Karen Landersová, lékařka z Alabamského ministerstva veřejného zdraví. Ani tamní vyšetřovatelé Spojeného království nenašli spojitost mezi tamními případy.

„Není neobvyklé vidět děti s akutní hepatitidou,“ řekl Landers, který je pediatrem 45 let, v rozhovoru pro STAT. „Vize dětí je intenzivní [hepatitis] Při absenci závažných základních zdravotních problémů jsou velmi vzácné. To je to, co pro nás v Alabamě opravdu vyniklo.“

Existuje skupina adenovirů, které mohou infikovat lidi. Probíhá genetické sekvenování, aby se zjistilo, zda se jedná o jeden nebo několik typů adenoviru. Dosud bylo pět dětí pozitivně testováno na typ 41, uvedl Landers.

Jak se slovo podmínka šíří, je možné najít další případy. noviny El Pais Zmínil jsem středu Noviny uvedly, že Španělsko odhalilo tři případy, všechny ve věku od 2 do 7 let. Jedno z dětí potřebovalo transplantaci jater.





Stejně jako ve Spojeném království jsou děti v Alabamě velmi nemocné, řekla Helena Gutierrez, lékařská ředitelka programu pediatrických transplantací jater na University of Alabama v Birminghamu. „Viděli jsme celou řadu případů od akutní hepatitidy po akutní selhání jater,“ řekla STAT v e-mailu.

Nirav Shah, ředitel Maine Center for Disease Control a prezident Asociace státních a územních zdravotních úředníků, uvedl, že organizace věděla o případech ve Spojeném království, ale nebyla informována o podobných případech v této zemi. „Oslovili jsme americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí, abychom zjistili více a také abychom prodiskutovali, jak mohou země monitorovat takové případy,“ řekl.

Ve Spojeném království, kde bylo hlášeno téměř 75 případů z Anglie a Skotska, jen málo dětí podstoupilo nebo může potřebovat transplantaci jater.

Řada dětí ve Spojeném království byla testována na adenoviry a SARS-CoV-2, virus, který způsobuje Covid-19. Ale první se zdá být hlavním podezřelým, podle A Vědecký materiál O skotských otázkách zveřejněných ve čtvrtek v online časopise Eurosurveillance.

I kdyby však příčinou byla adenovirová infekce, mohla by existovat epidemická souvislost, navrhli autoři s tím, že malé děti – v mnoha případech je mladších pěti let – které nebyly během epidemie vystaveny normálnímu spektru zárodků, se mohly stát zranitelnějšími. Když byly odstraněny masky a zrušena opatření na sociální distancování.

„V době publikace se hlavní hypotézy soustředily kolem adenoviru – buď nové varianty s výrazným klinickým syndromem, nebo rutinně převládající varianty, která vážně postihuje mladší děti, které jsou imunitně naivní,“ napsali autoři z Public Health Scotland. Královská nemocnice pro děti v Glasgow, University Center Glasgow Virus Research.

„Poslední scénář může být výsledkem omezeného sociálního míšení během pandemie COVID-19,“ uvedli. Pět ze třinácti dětí popsaných v článku mělo pozitivní test na adenovirus.

Hepatitida – zánět jater – je stav, který může být důsledkem řady faktorů, i když častou příčinou jsou virové infekce. Řada virů hepatitidy – A, B, C, D a E – jsou běžnými příčinami hepatitidy, ale v těchto případech byly vyloučeny.

Vydalo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí Pozornost V úterý vyzval lékaře, aby hledali a hlásili případy akutní hepatitidy u dětí do 16 let, přičemž testy vyloučí hepatitidu A, B, C, D nebo E.