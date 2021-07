Česká republika se kvalifikovala na olympiádu za MVP Sadoronsky Nejprve se objevil NBC Games Chicago

Dome Sodoranske opouští největší scénu na světě.

Neděle Chicago Bulls V kvalifikačním kole na olympijské hry v Tokiu vynesl Guardian hvězdné úsilí, když zaznamenal 12 bodů, tři asistence a dvě krádeže při vítězství České republiky nad Řeckem v poměru 97: 72, čímž uzavřel první atletickou cestu v zemi.

Ve čtyřech zápasech v České republice měl Sodoranske průměr 16 bodů, 5,5 asistence a 5,5 doskoku, vedl tým v cílech a minutách a vyhrál kvalifikační turnaje MVP pro kvalifikaci Victoria, Kimu.

V semifinále tohoto zápasu rozrušily obě pohlaví naskládaný kanadský tým přesčas, a to díky bankovnímu skokanovi ze Sodoranské na poslední chvíli:

„Nezáleží na tom, jak hraji jednotlivě,“ řekl Sodoranske novinářům po řeckém vítězství. Na web FIBA. „Je zřejmé, že je to dobré, ale jsme tu proto, abychom se kvalifikovali na olympiádu.“

Po zápase v Kanadě dodal spoluhráč Blake Shilp: „Je (Sadoranske) skvělý vůdce, je to náš kapitán, je to energie, kterou nám dává, nemůžete na to vnést nějaký názor … je to něco, co potřebujete každý tým . “

Během mistrovství světa v basketbalu FIFA 2019 v Číně vynikal Sodoranske také za svou domovskou zemi, v průměru 15,5 bodu, 8,5 asistence a 5,6 doskoku, 48,1 procenta ze 3 bodů, postup do čtvrtfinále a poté vyřazení Českou Austrálií.

Nyní bude mít on a jeho krajané příležitost etablovat se na olympijských hrách. Česká republika Připojuje se ke skupině AKde budou čelit ještě tvrdší konkurenci v Íránu, Francii a Spojených státech.

Zach Lavin samozřejmě cestuje do Tokia s americkým týmem, takže on a Sadoranska budou nakonec rovní. Býci vpřed Al-Farooq Amin Je řečeno Udělal předběžný seznam Nigérie (skupina B), takže může být dalším jménem pro fanoušky Chicaga, aby zjistili, kdy přijde čas.

