Druhé nohy žen v evropském play-off UEFA | UEFA Dámské Euro

V úterý končí play-off žen UEFA o Euro 2022, které v příštím roce určí poslední tři finalistky ve Velké Británii.

Rusko vs Portugalsko (První volání: 1-0)

Švýcarsko vs Česká republika (první etapa: 1-1)

Severní Irsko vs Ukrajina (První hovor: 2-1)

Již ve finále od 6. do 31. července 2022 je devět vítězů kvalifikační skupiny a tři nejlepší finalisté: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Island, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko. Dalších šest finalistů hraje týmy.

Rusko slaví svůj první čtvrtinový gólGetty Images

Oportunistický titulek Nellie Korovkiny vedl k tomu, že Rusko bylo vzato do Moskvy, protože se chtěla kvalifikovat do šestého ze sedmi zápasů.

Rusko

Druhé místo ve skupině A.: P10W8T0L2F23A6

Euro pro ženy je nejlepší: Stav týmu

Ženy Euro 2017: Stav týmu

Předchozí play-off: 2009 Vs Scotland, D3-3agg (gól na góly venku); 2005 Vs Finsko, L1-4agg

Portugalsko

Skupina E druhé místo: P8W6D1L1F10A2

Euro pro ženy je nejlepší: Stav týmu

Ženy Euro 2017: Stav týmu

Předchozí play-off: 2017 vs Rumunsko, D1-1agg aet (Ž na góly venku); 2001 Vs Itálie, L1-3; 1997 vs Dánsko, L1-12

Švýcarsko vs Česká republika (první etapa: 1-1)

Úroveň první etapy skončilaGetty Images

Trest 90. minuty Ana-Maria Kronokorovich pro Švýcarsko byl zrušen přímým kopem Kadezhiny Svitkové brzy ve druhé polovině.

Švýcarsko

Druhé místo ve skupině H.: P8W6D1L1F20A6

Euro pro ženy je nejlepší: Stav týmu

Ženy Euro 2017: Stav týmu

Předchozí play-off: nic

Česká republika

Tým D Runner-up: P8W5D1L2F24A9

Euro pro ženy je nejlepší: Nikdy se nekvalifikuje

Ženy Euro 2017: Není způsobilé

Předchozí play-off: 2009 Vs Itálie, L1-3agg; 2005 Vs Itálie, L1-5agg

Severní Irsko zvítězilo v pátek 2-1 ve svém prvním zápase play-off na UkrajiněFFU

Simon Magill skóroval o hodinu dříve na Ukrajině, což vedlo k odvezení Severního Irska domů. Rachel Furnace dala divákům vedení v páté minutě, ale byla zraněna, krátce poté, co v první polovině vyrovnala za Ukrajinu Tarna Abanaskenko.

Severní Irsko

Skupina C Druhé místo: P8W4D2L2F17A17

Euro pro ženy je nejlepší: Nikdy se nekvalifikuje

Ženy Euro 2017: Není způsobilé

Předchozí play-off: nic

UKRAJINA

Skupina I Druhé místo: P8W5D0L3F16A21

Euro pro ženy je nejlepší: Stav týmu

Ženy Euro 2017: Stav týmu

Předchozí play-off: 2013 vs Island, L4-6agg; 2009 Vs Slovinsko, W5-0agg; 2001 vs Anglie, L1-4agg