Česká republika se stala prvním členem NATO, který Ukrajině poskytl vojenské tanky a bojová vozidla

Ve snaze posílit obranu Ukrajiny proti Rusku se Česká republika v úterý stala prvním členem Severoatlantické aliance (NATO), který vyslal do Kyjeva tanky a bojová vozidla pěchoty (IFV). Údajně jde o první dávku svého druhu, která od začátku ruské invaze dodala těžké zbraně do sužované bývalé sovětské země. List The Times UK uvedl, že českou krajinou včera projížděly desítky tanků a obrněných vozidel ruské výroby T-72 naložených na vlak.

Zatímco vládní představitelé pod podmínkou anonymity potvrdili, že k nasazení „nezbytných vojenských složek“, včetně vozidel pěchoty BVP-1, došlo na Ukrajinu, česká ministryně obrany Jana Sernuchová odmítla diskutovat o podrobnostech zmíněné vojenské pomoci. „Jen vás ujišťuji, že Česká republika… pomáhá Ukrajině, jak může a bude i nadále pomáhat s vojenskou technikou, lehkou i těžkou,“ řekla novinářům. Česká veřejnoprávní televize o zásilce původně informovala na Twitteru spolu se záběry vlaku naloženého pěti tanky a pěti bojovými vozidly. Česká televize uvedla, že dodávka byla „dárkem“ (Ukrajině) poté, co s tím spojenci NATO souhlasili.

Česká republika k dnešnímu dni poskytla Ukrajině od začátku masivní invaze ze strany Ruska vojenskou pomoc ve výši téměř 1 miliardy korun (asi 45 milionů dolarů). Vojenské dodávky z evropské země přicházejí poté, co Německo 1. dubna souhlasilo s dodáním desítek bojových vozidel pěchoty (IFV) poté, co se dostalo pod palbu kvůli nedostatečné vojenské podpoře Kyjevu. Generální tajemník Mezinárodní vojenské aliance Jens Stoltenberg mezitím uvedl, že se očekává, že spojenci NATO projednají další dodávky zbraní Ukrajině na setkání ministrů zahraničí členských států ve dnech 6. až 7. dubna.

Blinken přijíždí do Bruselu, aby se zúčastnil zasedání FM NATO

Americký ministr zahraničí Anthony Blinken ve středu dorazil do Bruselu na tolik očekávaný summit ministrů zahraničí NATO. Blinken před cestou do Belgie zdůraznil, že setkání bylo klíčové, protože ministři zahraničí bloku očekávali koordinaci se svými spojenci a partnery, aby zastavili ruskou agresi na Ukrajině. Vyjádřil také znepokojení nad „otřesnými zvěrstvy“, které údajně spáchaly ustupující ruské síly ve městě Bucha na předměstí Kyjeva. „Jak jsem řekl, je to, jako by se příliv obracel a my jsme svědky smrti a zkázy, které to za sebou zanechalo. Je tedy zřejmé, že se na to hodně zaměřujeme,“ řekl Blinken.

V tiskové zprávě před odjezdem do Belgie Stoltenberg uvedl, že „spojenci NATO podporují vyšetřování, včetně Organizace spojených národů a Mezinárodního trestního soudu. Musí být zjištěna všechna fakta a všichni, kdo jsou za tato zvěrstva zodpovědní, musí být postaveni před soud.“ Poznamenal také, že aktuální vývoj naznačuje, že síly ruského prezidenta Vladimira Putina se mohou v nadcházejících týdnech zaměřit na „celou oblast Donbasu“. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba by se měl zúčastnit summitu NATO FM 7. dubna.

