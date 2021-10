Kdo je Daniel Křetínský, český miliardář, který chce koupit West Ham?

NSmiliardář podnikatel Čech Daniel Křetínský Prý je na pokraji nákupu velkého podílu v Premier League Tým West Ham United.

Křetínský, jehož hodnota se odhaduje na 3,4 miliardy eur, se chystá koupit 27procentní podíl v londýnském klubu s plnou vizí převzetí v budoucnu.

David Sullivan V současné době vlastní 51 procent akcií klubu, s David Gold vlastní 35 procent.

Křetínský Svou dohodu by mohl vidět dokončenou již příští týden, což bude velmi důležitý obchod kladivaA to přichází po velké akvizici Newcastlu United před několika týdny.

Kdo je Daniel Křetínský?

Je mu 46 let Křetínský Je to miliardář z České republiky, který investoval do různých společností po celém světě.

Je generálním ředitelem EPH, největší energetické skupiny ve střední Evropě, vlastní podíly v německém maloobchodu Metro AG, francouzských novinách Le Monde a americkém supermarketu Macy’s a je také největším akcionářem Royal Mail ve Spojeném království a druhým největším britským supermarket v Sainsbury.

Byl také šéfem české strany Sparta Praha Od roku 2004.

Jak daleko je jeho převzetí?

KřetínskýNavrhovaná akvizice West Ham Lze dokončit již v prvním listopadovém týdnu.

Sky oznámilo, že je připraveno převzít 27procentní podíl s možností odkoupit v budoucnu většinový podíl.

Co to znamená pro současné majitele?

Stále není jasné, co to znamená David Sullivan A David Gold Od té doby.

Manžel ztratil podporu s West Ham Fanoušci byli během svého působení v klubu při několika příležitostech a mnoho fanoušků tuto změnu přivítá.

Dvojice dříve odolávala předchozím akvizičním pokusům, ale zdá se, že tentokrát s příchodem změnila své pozice Křetínský.