Biden: Uprchlická krize v Polsku a Bělorusku je „extrémně znepokojivá“

Řekl to v pátek prezident Biden Uprchlická krize na hranici mezi Běloruskem a Polskem Je to „velká obava“ a to, že Spojené státy informovaly Bělorusko a Rusko o své nelibosti.

Stovky žadatelů o azyl ze zemí, jako je Afghánistán, už týdny uvízly na polských hranicích, když je spojenec NATO odmítl nechat projít Polskem na cestě do Německa – a to kvůli tomu, že Bělorusko uprchlíky vyzbrojilo.

„Je to obrovský problém. Sdělili jsme své obavy Rusku. Sdělili jsme své obavy Bělorusku. Myslíme si, že je to problém,“ řekl Biden reportérovi polského rozhlasu na trávníku Bílého domu, když odjížděl na víkend do Camp Davidu. .

Tyto komentáře byly jeho první veřejně o vznikající krizi.

Rusko je důležitým spojencem Běloruska, které je obecně známé jako poslední diktatura v Evropě.

Evropská unie, která obecně přijímá žadatele o azyl, se zavázala uvalit na Bělorusko nové sankce a obvinila jejího autokratického prezidenta Alexandra Lukašenka z taktiky „gangsterského stylu“.

Uprchlíci se 12. listopadu 2021 shromažďují kolem humanitární pomoci distribuované běloruskou armádou v táboře poblíž Brozzy v Bělorusku. EPA/STRINGER

Nejméně sedm migrantů zemřelo v mrazivém počasí v lesích podél hranice, protože Bělorusko je odmítá znovu přijmout poté, co je povzbudilo, aby se pokusili vstoupit do Polska.

Polský prezident Andrzej Duda tento týden řekl: „Běloruský režim útočí na polskou hranici, Evropskou unii, způsobem jako žádný jiný.“