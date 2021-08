SBS podepsala smlouvu s Coquest Media na vysílání českého kriminálního thrilleru v Austrálii

Bombaj: Globální nezávislý distributor obsahu Coquest Media oznámil ukončení exkluzivní smlouvy s australským národním vydavatelem SBS. SBS je držitelem práv AVOD na český kriminální thriller „Eli“.

Hra založená na faktech vysílaná v roce 2020 v Cesce v hlavním vysílacím čase pro nebývalý úspěch u kritiků a vícegenerační hodnocení. Rat vytvořil a napsal český scenárista Miro Sifra (Rédl) a režíroval Victor Dš (Vodnik, Clown, Dome) produkční společnosti Heavens Gate a TV Modage Barleta Productions, Chup, ve spolupráci s Národním protidrogovým centrem České republiky Republic (DEA). Ve spojení s MD4.

Krysa získala v roce 2021 Cenu Lvů a českých filmových kritiků za nejlepší televizní seriál a byla nominována na Mezinárodní curyšský filmový festival a Serial Assassin (festival), na počest hvězdných českých herců včetně Cyrila Dobraye, Lenky Kropodov, Viklov News a nového Miloslava Pechesek.

SBS On Demand, Channel Manager, Haiti Ireland, „Rats je vzrušující a stylová série a jsme potěšeni, že se můžeme připojit k naší kolekci her světové úrovně z celého světa, vybraných pro místní publikum na SBS On Demand.“

GoQuest Media, VP – Jimmy George v komentáři k dohodě dodal: „Jsme rádi, že můžeme myši představit australskému publiku SBS. Série má jakýsi přístup k tradičnímu světonázoru medicíny, a to jak v příběhu svého protagonisty, tak ve fyzickém světě, do kterého je zasazena. Jedná se o nový a velmi zajímavý vesmír, který bude představen publiku. Můžeme vás ujistit, že nebudou zklamáni.