Speedrunner porazí Sekira za pouhé 2 hodiny… se zavázanýma očima

Sekiro: Stíny umírají dvakrát Je to samo o sobě dost obtížné, takže si představte, že byste se chystali dokončit celou hru za pár hodin. Oh, a celou dobu máš zavázané oči. To je výzva, kterou si Michris stanovil během každoroční akce Awesome Games Done Quick minulý víkend a výsledný běh byl prostě úžasný. Výše jsme zahrnuli celý běh s konečným časem 2 hodiny a 35 sekund.

Nevěřícně sledujte, jak Michrisové ničí některé z nejmocnějších bossů tohoto titulu, aniž by byli schopni vidět – některá střetnutí proběhla bez poškození. Je to opravdu působivá ukázka dovedností i znalostí, která vyžaduje, abyste věděli, jak rychle eliminovat protivníka, a zároveň znát přesné množství tlačítek potřebných k odemknutí vylepšení ve stromu dovedností. Vše, na co se Michris musí spolehnout, je jeho hlas a vlastní znalosti.

podle Mitcheryho Youtube kanálStreamovací zařízení se o tento výkon pokoušelo posledních pět měsíců. A i když se jeho čas dokončení během akce AGDQ může zdát neuvěřitelně působivý, ve skutečnosti se mu podařilo dokončit práci se zavázanýma očima rychleji. Téměř před třemi týdny, Michris běžel se zavázanýma očima za hodinu a 52 minut. Bez šátku přes oči dokáže porazit hru asi za 20 minut.

AGDQ je nyní venku na další rok, ale toto byla jeho dosud největší událost, která získala 3 416 729 $ pro charitativní organizaci Prevent Cancer. Je to oficiálně největší částka, kterou kdy akce vybrala.