Vědci říkají: Máme schopnost zničit asteroidy bzučící kolem Země

Letos v červenci asteroid o průměru zhruba 30 až 60 metrů minul Zemi ve čtvrtinové vzdálenosti od Měsíce. Nepředstavovala žádnou hrozbu pro náš svět, ale pokud by zasáhla Zemi, způsobila by explozi třikrát větší, než byla exploze Dopad Čeljabinsku 2013

Toho jsme si všimli až po dvou dnech.

Je to dobrý příklad toho, jak velké asteroidy zůstávají nezjištěny. Ne tak velký, aby ohrozil naše vyhynutí, ale dost velký, aby ohrozil životy milionů. Kdyby byl podobný asteroid objeven pár dní před jeho srážkou, mohli bychom ho zastavit? To je otázka, kterou položila nedávná studie v arXiv.

Článek se zabývá asteroidem podobným výše uvedenému 2023 NT1 a zkoumá, zda by bylo možné se s ním setkat pomocí metody Pulverize It (PI).

Připadá mi to jako něco z filmového trháku, kde hrdinové na poslední chvíli vyhodí do povětří kámen, ale jen s krátkým varováním se to stává jedinou možností. Je možné odklonit asteroid, ale pouze v případě, že máme dlouhou dobu vedení.

Otázkou tedy skutečně je, zda dokážeme zahájit protiútok včas a zda tento protiútok bude stačit k rozbití asteroidu na neškodné kousky.

Překvapivě se zdá, že odpověď na obě otázky je ano. Vzhledem k současné odpalovací technologii bychom mohli odpálit obrannou střelu během jednoho dne, za předpokladu, že bychom ji udrželi v pohotovostním režimu.

K rozdrcení asteroidu autoři navrhují použít kombinaci kinetických a výbušných impaktorů. Střela uvolní oblak dopadů vysokou relativní rychlostí k asteroidu a roztříští objekt na úlomky o šířce nepřesahující 10 metrů. Vzhledem k typické hustotě a složení ukazují simulace hyperrychlosti, že by to byl účinný způsob, jak zničit asteroid. I kdyby k fragmentaci došlo několik hodin před dopadem Země, výsledný mrak trosek by pro nás představoval malé nebezpečí.

Tento návrh je však zatím jen důkazem konceptu. Nemáme žádné rakety připravené ke startu, ani nárazový systém, který by je nesl.

Kdybychom zítra objevili blížící se asteroid, neměli bychom jak čelit. Máme schopnost postavit planetární obrannou raketu, ale otázkou zůstává, zda máme vůli ji postavit.

Tento článek původně publikoval Vesmír dnes. Číst Původní článek.